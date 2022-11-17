《日本學呢啲》Rachel走訪日本　到和束町學採茶

J2 節目《日本學呢啲》3位女主持Rachel、Mika及芷欣走訪日本各行各業，讓觀眾對日本有更多認識，昨晚（16）主持芷欣帶大家見識女子摔角賽，職業女子摔角手擁有大批fans，並有應援團，成為另類親子活動。今次芷欣加入Marvelous女子摔角團當練習生，負責芷欣訓練的是貌似洪金寶的彩羽匠，而芷欣要在短時間完成7個目標！

在第1課「練頸肌」中，芷欣做到一半已經頂唔順，偷雞用扶手借力；第2課是「踩腹」，摔角手輪流企上芷欣小腹，芷欣勉強完成5項後，已開始體力不支，並半認真半開玩笑的向攝製隊說：「可唔可以skip緊啲呀？」來到最後練習「受攻擊」，芷欣更要手持厚護墊，硬接摔角手的雙腳飛踢。至於前晚出場的主持Rachel，則親到和束町學採茶，她說想不到有多重工序，包括︰蒸茶及烘乾。

至於今晚（17日）一集，由另一主持Mika出場並學着和服，和服不單是一種服飾，亦是社交禮儀及修養的表現，更有專門的課程修讀，包括設計、染色技術、刺繡、着和服的方法等。報讀課程的Mika，單是學處理背後的藤結，已雞手鴨腳，最後老師忍不住出手，期間更一度跪在地上，五體投地！