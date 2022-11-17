陳展鵬劉佩玥大讚郭子豪：演出不一樣嘅姦夫感覺

藝人陳展鵬與劇中老婆劉佩玥（Moon）今晚（17日）現身無綫劇集《超能使者》飯局，Moon透露在今晚一集中會有重大轉折，故幾位演員相約邊看劇邊吃飯，Moon稱留意到近日網上討論區，很多網民推測之後劇情，創意無限：「有人話我小產後變植物人，我用腦電波控制展鵬嘅思想，我覺得真係好有創意，但當然唔係真啦！」對於有網民指展鵬全家都是來自展鵬的幻想，展鵬否認：「唔係，咁我都係有阿媽生，亦真係有細佬，只係呢啲係以前定現在。（話你捉姦在床，你會殺咗Moon？）呢個迷思，今晚都會揭曉。」對劇情大賣關子，不過問到是否有其中一個超能使者會死？他就直認不諱：「我會死，不過有唐詩詠，佢嘅異能可以救番我，所以我可以無限復活。」Moon指詩詠的異能都有可能失靈，展鵬開玩笑指若自己在第12集就死，劇集就變神劇，Moon笑言：「嘩，你咁快死都可以喺宣傳海報入面企中間，咁咪好抵。」展鵬指自己不會這麼容易死，後續有很多事情發生。

另外，展鵬讚姦夫郭子豪演得好兼身材正，Moon附和說：「監製喺社交平台上載咗幾張姦夫喺床嘅相，佢演出不一樣嘅姦夫感覺，佢唔係落荒而逃，反而係宣洩主權。佢嘅上圍仲勁過我，佢贏咗，但我個頭圍就勁過佢。」她表示劇中所有演員的身形都弗到爆，故自己也不能輸蝕，加上她在戲中跟郭子豪的床戲也需要微露：「我喺《美麗戰場》入面肥過《超能使者》十磅，因為企喺展鵬隔離要瘦啲，加上喺《美》劇成日食，導演日日萬歲。」問到Moon現實中是否喜歡肌肉男？她認為無論肥瘦，最重要是健康：「我拍《美麗戰場》，阿Bob（林盛斌）好好攬，我差啲俾佢攬到斷肋骨，畀展鵬攬都好開心，感覺好Man，我對住佢成日心心眼。」她稱經常被指在劇中叫展鵬「老公」時太過Sweet，展鵬已婚人士身份說：「結咗婚就唔會咁叫，因為婚後女權至上，女人話事，我叫老婆就好溫柔，老婆叫我就好親暱咁叫『喂」或者叫『展鵬』。」