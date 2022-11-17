鈴木富美奈 二桃流H Cup乳牛

日本武術界有所謂二刀流，即雙刀作戰咁解，但原來有啲寫真女優都稱為「二刀流」，意思係佢哋身上會搵到兩大優點。至於今期「世界Cup」嘅主角鈴木富美奈，就因為胸前有對水蜜桃，加埋一個桃形美尻，獲得「二桃流」嘅稱號，真係諗起都流晒口水。

身材正爆

講起日本出產嘅水蜜桃，飽滿多汁，咬落去又香又甜，令人難忘，所以日本媒體好興用「桃乳」嚟形容質素上佳嘅巨乳，好似今日為大家介紹嘅鈴木富美奈，身上就有一對！講真富美奈係筆者最鍾意嘅寫真女優之一，就算年紀係三字頭，個樣都仲係好甜美，身材就更加係正到無與倫比！首先，身形高挑嘅富美奈，肉地結實，望落勁弗，更重要嘅係胸前有對飽滿嘅H奶，以乳牛扮相示人，可謂入型入格。其次，阿妹有個渾圓兼夾上翹嘅巨臀，屬於極度誘人嘅「桃尻」，令佢獲得「二桃流」嘅稱號。

創造紀錄

喺2010年推出首隻寫真映像作品嘅富美奈，初出道已經憑住一副乳牛級身材而彈起，喺選美活動出晒風頭，仲曾經代表日本參加世界小姐比賽添！喺寫真界發展得順風順水之餘，富美奈亦漸漸向影視圈發展，包括有份演出最近熱播嘅劇集《黑金丑島君》。雖然阿妹開始拍寫真已經係13年前嘅事，但佢對於呢份工好重視，平時會努力做運動，希望以最佳狀態示人，仲話好希望自己嘅身材好似世界級名模Ashley Graham咁正！其實喺好多寫真迷眼中，富美奈嘅身材絕對係Number One，難怪佢可以連續12年推出寫真月曆，成為日本寫真第一位創造出呢個紀錄嘅女優！