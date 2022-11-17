成人波波池 春色無邊

波波池可以話係室內兒童遊樂場嘅例牌設施，但原來好多大人都鍾意喺池入面玩，仲話又摷又拋嘅過程會產生莫名興奮咁話，唔知係咪因為睇咗以下幾套四仔，個腦諗埋一邊呢？

波來波往

小朋友之所以咁鍾意波波池，皆因裏面有好多波波，可以畀佢哋盡情探索，原來大人都可以體驗箇中樂趣。呢套由LesbianX推出嘅《Lesbian Stacked #2》，就將池內波來波往嘅好玩場面呈現喺大家眼前。影片由四仔名導Mason執導，搵嚟Lena Paul、Alyx Star、Kenzie Taylor等多位巨乳脫星參演，個個都換晒比堅尼上陣，搞到大家都唔知玩咩波好，真係亂晒大龍。

矮妹孭飛

四仔片名有時都幾誤導吓，好似呢套由Porn Pros製作嘅《She's So Small #27》，以為講緊片中脫星係「微波一族」，查實佢哋對車頭燈一啲都唔細，只係身形比較矮細啫。影片內容可以話係單刀直入，Coco Lovelock、Chloe Temple、Allie Addison等成班脫星一開始就喺波波池入面玩，跟住無端端有班男人加入，好快就發生激烈嘅肢體碰撞，搞搞啪啪響，極盡官能刺激。

唔止玩波

巨乳索女喺波波池度玩，男士對眼會唔會係咁眨？不妨以HardX炮製嘅《Hot Bodies #5》嚟做個試驗啦！呢個系列一向以巨乳為賣點，再用唔同主題嚟包裝，呢一集就係波波池。片廠搵咗4位脫星參演，特別係Payton Preslee嗰對34DDD爆乳，真係Big爆個波波池。最重要嘅係，佢哋唔止一味玩膠波，仲會跳繩同潛水，點解要咁做？睇完片咪明囉。