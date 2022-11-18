【是日通勝】

農曆十月廿五

壬寅年 辛亥月 乙亥日

吉時：晚上11時至1時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、出行、沐浴

忌：栽種、嫁娶、動土

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：13、26、38、44

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業發展遇上麻煩，付出與回報不成正比。

金牛座：運勢不過不失，保持平常心，生活更愉快。

雙子座：財運糟糕，求財勿鋌而走險，以免惹官非。

巨蟹座：收入穩定，經濟狀況不錯，生活滿意度提升。

獅子座：好好錫住靈魂之窗，別再長時間玩手提電話。

處女座：求財忌急躁，判斷力會受影響，易因小失大。

天秤座：健康運最強，保持心境平和可度過美好一天。

天蠍座：判斷力差，投資要審慎，易墮入騙財陷阱。

人馬座：做好本分就可以，沒必要拿自己跟別人比較。

山羊座：運氣勝人一籌，學懂感恩和知足，心情更佳。

水瓶座：斤斤計較乞人憎，樂於助人可收獲好人緣。

雙魚座：事業運好到不得了！沒有甚麼問題難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）鼠 偏財旺

（跌）蛇 遇損友

鼠：財運上升，審慎投資，容易有意外收入。

牛：口不對心惹人厭，必須檢討，避免樹敵。

虎：社交運強，出席聚會，可望識到新朋友。

兔：生活稱心，抽空出外消遣會有許多驚喜！

龍：已婚者要檢點言行，避免爛桃花纏身。

蛇：是日沖煞，心神不定，提防被損友騙財。

馬：諸事不順，壓力大增，情緒變得不穩定。

羊：溝通力強，大膽表達心中所想易獲賞識。

猴：運勢不佳，易犯小人，要好好控制脾氣。

雞：富有創意，有機會在職場中脫穎而出。

狗：悉心為伴侶安排節目，桃花會旺上加旺。

豬：身心疲憊，工作多阻滯，財運起伏不定。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

風水命理 流年更替之時

每逢年尾，對玄學術數有興趣的人，與相信風水命理文化可以趨吉避凶的朋友，會買流年書籍參考，聰明的人會找玄學師傅，為其八字流年把把脈，也會為其家居公司開劑風水布局之良藥。風水命理是否以立春為更替點呢？

冬至是陰陽的新年交接點，立春是五行的交接。冬至將到，而風水是陰陽學為主，因為風水的山龍與水龍，坐與向，動與靜，是陰陽之相對，所以風水的流年更替，以冬至為立極點，並不是立春。想替家居與公司為迎接2023年布個好局，搶先行運，就要在冬至前布好明年風水局。

說到八字運程，因為人的六親、事情與物件，都是以不同的五行來代表，每個人都有不同的重點。有人重點是健康，有人重點是事業錢財，有人重點是家庭，有人重點是交際玩樂。不同人有不同的人生觀，沒有對錯，各式各樣的人生平衡而已，所以八字命理的交替點是立春，了解來年的運程，以冬至到立春時段作準備，新春就是一年之始。

風水命理的門派眾多，不同學理有不同的運用，不同師傅有不同的理論。風水以冬至交替，這是筆者向大家提供的門派運用。