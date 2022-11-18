疑爭位坐當眾兇走Anson Lo　AK發爛渣：唔好嘈我！

男團MIRROR副隊長AK出名是「性格巨星」，有讀者爆料指他在日前舉行的籃球賽中再次「跳掣」，黑面怒掟手袖落地，又疑似嫌Anson Lo及工作人員太煩，當眾爆Seed面斥，令身旁的隊友極為尷尬，被迫「硬食」的Anson Lo更冇癮行開。

近日屢傳與電台DJ麻利譜姊弟戀的MIRROR副隊長Anson Kong，出道以來一直被指最「真性情」，喜怒形於色且不平則鳴，連經理人花姐亦一樣冇面畀，照樣頂嘴！昨日（17日）有讀者提供短片，指在日前舉行的籃球賽中，AK再次「憤怒鳥」上身，似當眾向工作人員及隊友Anson Lo發脾氣，爆料者表示旨在警醒AK：「對大家的關心不耐煩，疑似說：『唔好嘈我！』出道幾年，AK 好應該提升自己EQ，希望發布出來警惕一下，不論是對隊友也好，工作人員也好，以免下一位受罪。」

Edan呆在當場

該段有影冇聲的短片長約分半鐘，當中見到與隊友Tiger及Edan排排坐的AK，面上零笑容兼不停拉腳筋，又將脫下來的手袖隨手掉在地上，要女工作人員代為執起。而Anson Lo蹲在Edan面前聊天玩鬧，期間見到AK不停按摩大髀內側，即伸出「友誼之手」捉實對方慰問，豈料遭只顧睇波及按摩的AK冷待。

未幾，ERROR成員肥仔及女工作人員趨前跟AK耳語，表現關心，不過他繼續Cool爆，忽然轉頭向身後的人說了幾句，再瞄向站在他面前飲水的Anson Lo，工作人員再烏身跟他說話，本來低頭的AK突然超大動作，張開雙手及口噏噏，睇口形像是說：「唔好嘈我。」疑似發脾氣！無端「受靶」的Anson Lo 即時轉身離開，全程目擊的Tiger、Edan及Lokman則面有難色，氣氛極為尷尬。

Lokman息事寧人

被兇走的Anson Lo在工作人員指示下，去到鄰近的球員席第2排就座，Stanley及Jer心情特別好，甫見Anson Lo埋位即熱烈歡迎，Stanley更伸手向隊友來個Give me Five，笑到見牙唔見眼的Jer則狂拍Anson Lo膊頭。這邊隊友與另一邊的對待截然不同， Anson Lo即報以燦爛笑容，並伸手輕推Stanley嬉戲，再來個仰天大笑，之後就專心睇波。

有消息指「AK暴走事件」是因為大會早已安排好各隊員的座位，而扭傷腳的AK期間坐在Anson Lo的「教主寶座」小休，後者為了「捍衞主權」，即使要罰企兼累到踎地，亦堅持死守原位。由於2人互不相讓，工作人員才出面調停，一度請AK調到後排，不過他以有傷在身、不良於行為由拒絕妥協，更因Anson Lo不願讓位而動氣。至於Anson Lo調坐鄰近第2排的座位，其實是由Lokman讓出，身為隊長的他寧願冇位坐，亦想隊友和氣收場，盡顯大將之風！