娛圈單打︱男偶像慘遭性侵　潛規則無處不在

最近南韓和日本演藝界都傳來令人震驚的「潛規則」消息。名不見經傳的南韓男團OMEGA X，上月底傳出遭經紀公司姜姓女代表霸凌，事件繼續發酵。11位成員日前在律師陪同下召開記者會，哭訴姜姓女代表長期對他們言語暴力和性騷擾，若拒絕出席陪酒活動還會被威脅，甚至遭摸大腿。

不過，相對日本方面的爆料，上述男團的遭遇只是小兒科。曾捧紅無數男偶像組合、包括天團SMAP和嵐在內的尊尼事務所，已故創辦人Johnny喜多川便被指長期「潛規則」旗下男藝人。現年26歲的岡本Kauan近日大爆，2012年加入尊尼事務所，當時只有15歲，喜多川竟逼他口交，甚至威脅他必須完成整個過程才可離開，否則要繼續「陪瞓」。

事實上，每個當紅「尊尼仔」都有類似傳聞，無一幸免，顯見空穴來風，未必無因。

當然，情節更誇張更嚴重的「潛規則」也是時有所聞，例如已故南韓女星李恩宙、張紫妍自殺便轟動一時，皆因全部都與黑暗骯髒的性交易、性虐待有關。荷里活早前捲起「#MeToo」風暴，尤以著名監製溫斯坦性侵多名女星最爆炸，他最終被紐約法院裁定兩項罪名成立，判監23年。

看來還是內地花旦楊冪看得開，她曾在訪問中坦言，成名背後的故事，其實都是各取所需，頗有看破紅塵的味道。說到底，全世界競爭最激烈的地方，就是紙醉金迷的娛樂圈，不管男女，要紅便要付出代價，哪管手段是否污穢不堪。觀眾看見的，永遠只是明星風光一面而已。