張信哲怕歌迷中途去廁所　個唱唔請嘉賓獨自唱到尾

台灣「情歌王子」張信哲暌違4年，明年將第3度登上台北小巨蛋開演唱會，原定他要在海外及大陸作巡迴演出，但因為幾年疫情而暫停，日前他接受傳媒訪問時無奈的謂：「我個人損失不大，只是花很多白工，主辦方花了很多精力跟金錢，預付場地、行程、酒店訂金都付掉了，賠了很多錢，預付很多錢，也希望內地趕快開放，把之前行程走完。」問到損失金額時，他苦笑說：「我不敢問，至少人民幣千萬。」

隨着疫情逐漸解封，日前張信哲亦到海口、廣州開演唱會，不過在首站海口市，製作團隊為了有更多時間測試機關及燈光，達到盡善盡美，特地增加一天施工日，卻又不幸遇上雙颱風夾擊，所有器材都是延遲3天才到達現場，他說：「舞者比較可憐，要滿場跑，很替他們擔心。」

為了明年台北演出，他表示一直都有健身，幾乎每天都快走約2小時來維持體態，最遠甚至一次來回快走了超過10公里。至於台北場的嘉賓人選，他說：「我10幾年都沒有請嘉賓，第一我自己的歌夠多，演唱會唱不完，一場演唱會瘋狂的唱，再加上之前有不好意思的經驗，請了嘉賓來的，嘉賓在表演，大家去上廁所，與其這樣子，我就不要請嘉賓，都保持這樣的狀態。」