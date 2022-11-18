立冬補好氣　強身瘦身

【特約報道】立冬已過，傳統上會由立冬至立春「補冬」，多吃溫熱平補食物，如淮山、黑豆、茨實、蓮子、南棗等，有助散寒補陽氣。

不過中醫學亦有指「藥補不如食補，食補不如氣補」，意指用食物來滋補身體，倒不如先補好氣。氣血是健康之本，是精、氣、神的源頭，一旦「宗氣」不暢順，五臟六腑也得不到充足的「氣」，不能如常運作，進食後該吸收的沒有吸收，該排泄的沒有排泄，該被氣化掉的沒被氣化，氣血不順，體內廢物清不走，抵抗力自然下降！即使外表看起來壯碩，其實本質為虛，容易顯得四肢冰冷、動力不足、疲倦乏力、感染風寒。所以務必先補氣，使臟腑氣機充盈通調，才能夠培本固元、是治療的根本。

我每次回公司做療程，一定會叫按摩師幫我好好按摩和溫灸「補氣五穴」，分別是百會穴、膻中穴、氣海穴、關元穴、湧泉穴。頭頂正中央的百會穴是全身氣流交匯之處，助疏通經氣、提神醒腦、緩解痛症；膻中穴是心包經的募穴，能保養精氣、護衞心主；氣海穴有溫陽益氣、化濕理氣作用；關元穴是陰陽元氣交關之處，是補益元氣的大穴；湧泉穴是腎經的主穴，能引氣血歸於腎、正氣更強。多按摩和溫灸這五穴，能有效向五臟六腑傳導熱力，打開全身經絡氣血，達到鞏固正氣、扶養正氣的效果。但大家要切記，必須要找專業有證書的經絡按摩師，不要貪便宜或隨便去一些根本沒有專業資格的地方，做刮痧或經絡按摩，否則會適得其反，切記！

按摩能夠和緩地提升正氣，只要人體正氣充足，身體的氣化功能提升，食補才能完全發揮作用，抵抗力才能好好提升。疫情又再開始爆發，馬上把握「補冬」時機做養生按摩打好健康根底，食補、氣補雙管齊下，提升抵抗力方為上策。

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包5項療程，療程集中醫營養學，自然療法和高科技療程於一身，並由專業按摩治療師進行護理助。透過按摩及仿刮痧療程，打開全身經絡氣血，達到鞏固正氣、扶養正氣的效果，迅速回復最佳狀態。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。