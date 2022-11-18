美妝、保養統統有　聖誕倒數月曆多驚喜！

不知不覺已經到了年尾，不過距離大家最期待的聖誕節還有一段時間，大家不妨趁現在好好物色聖誕月曆，送自己或愛侶、親友都一流！接下來為大家推薦3款包裝極靚的聖誕倒數月曆，更一併為大家介紹當中附送的禮品，讓大家可以揀中心水，體驗拆禮物的驚喜！

奇幻星空宇宙彩妝

Dior美妝代言人Anya Taylor-Joy帶着絕美奇幻星空包裝的聖誕倒數月曆出現，簡直像仙女帶來的禮物。聖誕月曆的包裝是由藝術家PIETRO RUFFO設計，他構想出繁花錦簇，壯麗的星宿、星塵與奇珍異獸圍繞着象徵品牌地標蒙田大道30號的北極星。這款月曆包括4款香氣滿滿的迷你香薰蠟燭、10款令人着迷的香薰產品、6款經典彩妝品、3款王牌護膚品及限定聖誕幸運星裝飾。而且所有從官網購買的聖誕月曆都會經過悉心包裝送出，還可以加上禮物卡訊息，讓大家可以直接傳遞自己的心意。

英倫田園風護膚

可愛又充滿童趣的Cath Kidston，今季帶來充滿英倫田園風的聖誕倒數月曆。整個月曆設計充滿聖誕氛圍，喜慶的Christmas Sky印花圖案搭配粉紅色絲帶蝴蝶結，讓人有拆禮物的儀式感。打開禮盒大家會發現24扇門，每1扇門後都珍藏了精心設計的護理產品，包括護手霜、潤膚露、潤唇膏、香皂以及沐浴露。每款產品都含有精油、乳木果油和花卉提取物，帶有11種芬芳誘人的香氣，其中包括標誌性的紅莓和雪松香味，這些香氣都散發節日氣息！

環保x藝術護膚

環保護膚品牌L'OCCITANE與法國插畫家Éva Offred聯手設計了3款聖誕倒數日曆，包括聖誕倒數環保日曆、經典與臻緻聖誕倒數驚喜日曆，且所有包裝都不用塑膠，100%紙材來自可持續採購或再生棉製成。每一格日曆打開後，都是讓人驚喜的保養品，例如面部護理、身體護理、護髮和香氛系列產品等，讓大家拆禮物的同時，都可以用這些產品好好寵愛自己。