新片昨日開畫　南柱赫難忘揸跑車拍戲：好驚整花部車

韓國男星南柱赫與李聖旻主演的新片《記憶。復仇》昨日（17日）在香港開畫，兩人最近接受香港傳媒訪問，大談拍攝時的趣事。

李聖旻在戲中飾演80多歲、患有腦退化症的老人弼周，他想尋找在朝鮮日治時期殺害所有家人的親日派，進行計劃了60多年的復仇，而南柱赫飾演的20多歲青年仁奎就無意捲入他的復仇中。問到要飾演患腦退化症的老人，有否覺得很困難，李聖旻指過往曾在劇集《記憶》中演過患有腦退化症的角色，對他演這部電影有很大幫助，而因為他在拍攝期間要一直彎着腰，令他患上頸椎間盤突出症，但他對作品的結果很滿意，而南柱赫指雖然角色與他同是20多歲，但覺得要演繹角色的處境並不容易，所以與導演和前輩談了很多。

今次是兩人初次合作，李聖旻大讚南柱赫是非常健康、開朗和單純的青年，所以很快就親近起來，在拍畢電影後也經常見面和一起做運動，南柱赫則指兩個角色雖然年紀相差很遠，卻像朋友一樣相處：「前輩讓我在片場感到很舒服，讓場景變得如此有趣，我們一起演戲時真的非常幸福。」

談到最難忘的場面，南柱赫指是開跑車的場面，今次是他第一次在拍戲時駕駛跑車，覺得跑車擁有獨有的魅力，但他卻笑言因為跑車太窄而不適合他的體型，而他倒車時亦很擔心會將跑車弄花。而他於年初與女星金泰璃合演的劇集《二十五，二十一》大受歡迎，問到他的感受如何，他說：「我知道很多朋友都有看這部電視劇，可是在劇集播出時，我忙着拍戲，如果能有機會親自和大家見面打招呼就好了，但很遺憾沒能做到，感謝大家喜愛《二十五，二十一》。」

兩人最後又不忘跟香港觀眾打招呼，李聖旻說：「這樣與香港觀眾見面尚屬首次，雖然不太清楚細節，但據我所知，香港也曾經是殖民地，期待這部電影能給香港觀眾帶來小小的共鳴。」南柱赫則表示：「非常感謝大家一直以來的支持，《記憶。復仇》將於11月17日在香港上映，請大家多多關注，並希望能夠盡快與大家見面，請大家保持健康。」