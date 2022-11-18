大灣仔食物捱批　主廚吳卓羲急補鑊：係香港風味

藝人張智霖（Chilam）、吳卓羲、陳小春、周柏豪及林曉峰為內地節目《大灣仔的夜2》拍攝，今次節目首站由廈門海邊開始，以餐車形式營業，當晚由吳卓羲與陳小春擔任主廚，菜式為「春哥雲吞麵」同「卓羲奄列」，佢哋號召力驚人，第一晚擺檔已經客似雲來！

節目組安排3位隱藏食客，包括兩位美食家及一位廚王，對大灣仔進行考驗。當中所有顧客都只食咗3粒雲吞，但其中一位美食家就食咗4粒，因此美食家詬病出品唔標準嘅問題。負責服務客人嘅周柏豪得知其他客人吃少1粒之後，佢就即刻搵廚房再補，不過美食家最後給予評價：「我覺得服務與出品，應該是相輔相成的，侍應員更應該知道我這個碗裏面的分量，到底是有多少，這樣才能更好地去服務食客。」

而吳卓羲嘅「卓羲奄列」亦同樣「出事」，食客們一致反映洋葱未熟，食落好辣口。吳卓羲聽聞後，就親自向顧客逐一了解情況，並解釋道：「因為我們香港做法是有一點生，我覺得比較好吃，你不習慣我再送一個給你比較熟一點的。我們大灣仔想弄一些我們香港那種口味，不好意思。」真誠又親民嘅佢放下藝人身段，即刻令網友對佢大大加分，大灣仔睇嚟錯有錯着，雖然食店多甩漏，但就贏盡人氣。