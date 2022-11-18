Urus Performante　3.3秒破百　進擊新野牛

周身碳纖武裝的林寶堅尼(Lamborghini) 全新車型Urus Performante早前抵港亮相，相比起4年多年推出的Urus，它不止更輕量化，其動力輸出、性能及空氣動力效能等都進一步提升。較早前它在美國Pikes Peak 國際爬山賽便以10分32.064秒衝過位於海拔4,302米高的終點線，同時創下該賽事的最快量產SUV新紀錄，足見其過人的越野性能。

碳纖武裝 減磅47kg

全新Urus Performante採用了大量與車身同色的輕量化鍛造碳纖維複合材料技術打造，可說是擁有最多碳纖維部件數量的高性能SUV。一方面減磅47kg，令全車淨重降至2,150kg，同時進一步提升車身剛度。若嫌跟車身同色的碳纖過於內斂，可像抵港展示車般，選裝可見的光面碳纖維套裝，不止包括出風口在內的整個引擎蓋，車頂、全車擾流件、側鏡蓋及輪拱等的碳纖紋理統統變得顯眼易見。

因用上全新鋼製彈簧，底盤降低了20 mm，輪距亦加寬16 mm，令車型顯得更低趴。此外，車身的空氣動力學效能亦有所提升，受惠於多項優化設計，整體下壓力增加8%。其中全新輕量化碳纖維引擎蓋特設出風口，配合全新黑色下前進氣口，整體空氣動力學效率和引擎冷卻效果都雙雙提高。而整合於頭泵把內的全新氣簾，能將氣流更有效地引導至前輪上方，減少了空氣阻力。至於全新設計、帶有碳纖維立板的尾翼，則有助增加高速疾走時的車尾下壓力達38%。

出色重量馬力比 增Rally模式

動力方面，依舊以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心及搭配八前速自動波箱，峰值扭力維持850Nm，不過最大馬力就進一步上調至666CV(+16CV)，令其重量馬力比來到3.23kg/CV，樹立了超級 SUV 重量馬力比的全新標準。更值得留意是，由靜止至100km/h及200km/h的加速時間進一步收窄，分別僅需3.3秒及11.5秒，相比起Urus足足快上0.3秒及1.3秒之多，極速更達306km/h，直線性能爆得很。至於由100km/h至靜止的制動距離亦縮短0.8m來到32.9m的新水平。

除了固有的STRADA（道路）、SPORT（運動）及CORSA（賽道）駕駛模式外，Urus Performante增加了全新RALLY（拉力）模式。得益於針對鋼製彈簧在崎嶇路面或更極端地形上而優化的防側傾和減震系統，車型的轉向過度特性進一步強化。尤其在在泥濘路面上，啟用RALLY模式即可將運動性提升至令人震撼的新領域。

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,996c.c.

最大馬力：666CV/6,000rpm

最大扭力：850Nm/2,300~4,500rpm

傳動：八前速自動波

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.3秒

100~0km/h：32.9米

極速：306km/h

車身體積：5,137×2,016×1,618mm（長×闊×高）