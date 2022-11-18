靈敢侶情：My Apple Pie

甜點之中，我愛做美式蘋果批，看似簡單，要做得好並不容易。

先講餡料。一、要懂得選蘋果︰汁少肉結實。汁少，焗時不出水，焗後不會太腍變成蓉，令表面一塊批皮欠缺支撐因而下陷。偏酸結實的青蘋果、偏甜爽脆的華盛頓蘋果和富士蘋果、酸中帶甜的金冠蘋果，均適合製作蘋果批。

二、切蘋果。有人切片，我則教學生切丁。切片太薄，容易出水和焗腍，太厚，皮已焦餡還未熟透。切丁最好掌握，成品有嚼感，切件整齊賣相亦好。

三、應否預先煮蘋果？不煮︰拌入調味料，直接放到批皮。這雖然方便，但若蘋果出水、蘋果片太厚，均會改變焗的時間，這對初學者來說，屬高風險的做法。所以，我都會教學生將蘋果丁加調味料煮至爽腍度適中，再將果汁煮成蘋果焦糖漿才放到批皮，減低出水和不熟透的機會。

四、用哪一款批皮？蘋果批多用英式批皮，酥脆，放久了也不容易腍。不過，製作時需憑經驗判斷質地、懂得掌握溫度、具純熟的壓麵技巧。如果單憑上網看視頻學，建議還是先改用法式批皮。

五、焗的時間。大部分情況下，都應按照網上教學所說的烘焗時間，但蘋果批未必可以。製作批皮時，需按皮的溫度判斷應否繼續處理︰皮太軟，應雪一下，但雪太硬，很容易裂。組合好後，要從皮的軟硬度、和焦糖漿的濃度，判斷焗前應否雪一下，雪了，批皮溫度變低。

如果跟足教學時間去焗，你和示範者的溫度差距，有可能使蘋果批焗不夠︰批皮軟、餡未達焦糖化；也可以是焗過頭，批皮焦、餡變乾。所以，知道怎樣判斷十分重要。

六、不要立即切！焗好後，千萬不要立即切，焗了多久就該休息多久，不然會散掉不成形。

西方甜點講求味道和口感上的層次，要做到皮脆餡黏、清香不油膩，絕對不是三五分鐘就能學到。如果要求不高，自己開心就好，但我要求很高，於是當年練習了過百個。蘋果批，真的不止一塊皮包着蘋果，凡事不能只看表面是真的。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03