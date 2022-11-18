劉佩玥玩Hip Hop！譚俊彥挑戰多國語言獻唱

視帝譚俊彥（Shaun）、劉佩玥（Moon）、江嘉敏、郭柏妍等，為明晚（19日）的「群星力量賀台慶」綵排，去年表演手舞的Shaun，今年則邊彈結他邊以不同語言獻唱，笑言雖然不用跳舞看似輕鬆，但當中亦存在難度：「練咗1個幾星期，收到首歌要夾，因為有幾十人，頭先彈結他Kick足成朝，最難係仲要夾雜住廣東話、國語、泰文、韓文其他語言去唱，成件事亂咗！所以練練下都除咗個耳機。」

談到他近日身體抱恙，Shaun透露受仔女傳染患上流感，結果肚痾又發高燒至39度：「巡禮之後發現唔舒服，瞓喺張床起唔到身，成個人脫水，最終要去睇醫生，依家食緊抗生素。」對於郭富城任今年台慶表演嘉賓，Shaun表示趁對方採排時，已偷偷做觀眾率先觀賞，直言期待觀賞他表演跳舞。

而Moon則透露小時候曾於公開活動與城城合照，故台慶夜也會把握機會，寄望能成功集郵。屆時又跳又唱的她，問到舞衣是否很性感？Moon說：「唔係好性感，我唔係行呢個路線，Hip Hop啲，今次同咁多藝員一齊玩，開心多過壓力，我從來未試過Rap，再加埋啲前輩一齊夾好開心。（跳舞好難？）一定有難度，希望出嚟大家會睇得開心。」