張敬軒炒燶股票：將開工搵嘅錢蝕晒！

歌手張敬軒（軒公）、男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）及藝人徐㴓喬，今午（18日）出席品牌活動，眾人盛裝赴會，徐㴓喬更大派福利大露背現身，非常養眼，吸引大批粉絲到場。張敬軒高興表示今年工作量達標：「服務咗20個品牌，好開心。」問到工作量多加上年底開騷是否賺很多？他即苦笑指自成為時令大閘蟹：「今年個市咁樣，幕前工作搵番嚟但係股票蝕返出去 。（蝕好多？）唉！都真係唔好講，前排拍煞科戲，要用悲傷嘅眼神望住王菀之，做咗3個Take都唔得，佢同我講諗吓一齊買嗰隻股票，跟住就即刻做到。」他指搞騷自己會投放很多資金：「台、燈、聲自己都會加碼，想做得好啲。」

他透露今次個唱比較特別，會與新城頒獎禮共用場地：「中間有幾日要讓個場畀對方用，要拆半個舞台，冇辦法係人哋Book咗先，順便休息幾日養聲。」他表示媽媽本想來港探望，但受近來廣東疫情嚴峻影響未能成行：「唔擔心就假嘅，不過年初媽咪喺香港經歷過第五波，學識防疫措施，所以應該冇問題，希望疫情快啲完。」他表示正計劃明年初回鄉探望父母：「3年冇返過去，唔可以成日工作為先嘅。」談到年底頒獎禮，他表示今年歌曲產量不多，謙稱是參與學嘢，亦很期待新一輩的表現。

同場的Phaebus表示聖誕應該要工作，近期忙於拍劇拍電影的他，正參與拍攝經典劇集《我和殭屍有個約會》的電影版，他説：「我細個有睇過套劇集，啲殭屍會飛嚟飛去，雖然我有少少畏高，但又好想試吓吊威吔嘅感覺。」他笑言因角色設定關係，他沒有艷福可吸美女血。