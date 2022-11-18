本日日本：點心麵鋪滿波鞋　型爆着上街

在香港發售多時的日本知名零食童心點心麵（Baby Star Ramen）相信不用多作介紹，該品牌向來都愛跟不同品牌搞聯乘，於暑假期間便與運動用品品牌Reebok及運動鞋零售商 atmos合作，推出了三方聯乘的CLASSIC LEATHER鞋款並大獲好評。三個單位決定再下一城，宣布於11月26日於amtos各店及網店推出聯乘第2彈。新作以Reebok於1985年誕生的網球鞋CLUB C為藍本，與第一個系列不同的是，新作整個鞋面都印有麵條圖案。而鞋身側邊原本的Reebok字樣會換成Ramen字樣，左右腳跟則分別印有Baby Star的標誌性人物Hoshio-kun和Bay-chan頭像。就連鞋墊也是滿布麵條圖案，並印有三個聯乘單位的Logo，可謂由內到外都係散發濃郁的童星點心麵味道！11月19日9:00am起於特定網站會接受預先購買的抽籤，售價每對14,300日圓（約HK$758）。