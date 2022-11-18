吳若希雙喜臨門　入行12年首開個唱做足120分

歌手吳若希（Jinny）於2010年出道，入行12年的她，終於在港舉行首個演唱會，今日（18日）在銅鑼灣舉行記者會，Jinny老公何兆鴻帶同5歲大女及2歲細仔撐場，而同日並宣布Jinny首《越難越愛》網上觀看次數衝破2千1百萬的好消息，可謂雙喜臨門。Jinny表示以前個人無乜自信，認為現在自己的狀況最好，可以完成這個人生階段，自覺感恩。演唱會名為《Let her be Jinny 》她拆解名字密碼，意思是多年來公司都放任她，她希望演唱會似說故事形式，分享自己的經歷，她的好友包括胡鴻鈞、許廷鏗和吳業坤等齊拍片祝賀。

入行12年終於開到香港個唱，Jinny稱其實10周年時也想過開騷，惟受疫情影響，一直延遲，認為現在是最好時機：「自己都會擔心，因為一係唔做，一做我想做到120分。」歌單方面會揀選講述人生為主，好多金曲都唱唔晒，希望以歌會友。

演唱會嘉賓方面，她特別掛住同期出道「星夢幫」胡鴻鈞和許廷鏗，好希望3人能同台，不過胡鴻鈞身在內地，所以都尚未表達想法。但透露收到好多朋友自廌做嘉賓，令她十分感動。是次演唱會是廣州個唱後巡迴香港站，在廣州共開了3場騷，香港只開1場會否不夠喉？「我OK，我要求好低。（性感戰衣上陣？）唔好對我咁大期望，唔覺自己性感，感性就有，會行感性路線。」她希望完成香港站之後繼續到內地、馬來西亞和美加開巡迴騷。