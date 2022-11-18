郭富城壓軸登場　台慶獎金獎品總值380萬

慶祝無綫55周年台慶的節目《萬千星輝賀台慶》於明晚（19日）在電視廣播城舉行，全台近300位藝員傾力演出，並由11位綜藝監製聯手炮製不同類型表演環節，之前有指天王郭富城會以王者姿態駕臨，日前城城也親自承認會現身，原來他明晚將率領超過50位專業舞蹈藝員勁爆壓軸登場，上演《盛舞最強》表演環節，展現最強舞台魅力，向舞者致敬。

節目精彩，獎金獎品亦豐富，將送出獎金及獎品總值近港幣380萬，參與台慶版《唔玩唔知有獎攞》的家庭觀眾，將有機會會獲得總值逾63萬元獎品！《唔玩唔知有獎攞》台慶版將邀請3組藝員進行遊戲比併，勝出隊伍可分別贏取總值港幣百萬元的古象牙手工雕刻工藝品、總值超過港幣10萬元的寶石及鑽石戒指，以及總值超過港幣25萬8千元的健康食品及護膚品。觀眾可掃描電視螢幕顯示的二維碼參與競猜遊戲，得分最高的觀眾，有機會贏得大獎總值3萬元獎品；另亦設55名特別獎，各得超過9千元豐富獎品。連同星期一至五晚《唔玩唔知有獎攞》累積的分數，分數最高者，有機會可獲「Jackpot大獎」總值港幣5萬5千元（名額2名），當中包括香港曼谷來回機票套票及名貴腕錶。

今年「台慶送大禮」藝員將自行組成5人隊伍參與抽獎，被抽中的11組幸運隊伍共55位藝員，各得TVB 55周年999.9千足純金金牌，同時亦晉級參與抽獎，獲取香港曼谷來回機票，更可參與「台慶終極大利是」環節，競逐總值港幣55萬元存款，勝出的冠、亞、季軍三隊隊伍可分別贏取港幣30萬元、15萬元及10萬元存款。此外，全場藝員亦可參與台慶名車幸運抽獎，贏取價值港幣28萬8千元的電動車。