蔡潔博到盡露背演出　獲黃宗澤封「新一代性感女神」

藝人黃宗澤(Bosco)與蔡潔出席無綫台慶劇《法證先鋒V》宣傳，對於該劇率先於內地平台播放，惟評分未如理想，Bosco表示有留意網民評語反應兩極，有些觀眾喜歡早幾輯風格，亦有觀眾大讚新一輯拍攝手法特別：「唔嘗試新嘢就永遠係舊嘢，創新下好正常。」

劇中飾演法醫的蔡潔，經常穿上套裝看似平凡，她預告至劇集中段將有突破性挑戰，成為案件中受害者之餘，還被關楚耀擄走到手術台上脫光衣服折磨，在旁的Bosco直言已率先睇，預告蔡潔將成為新一代性感女神：「我睇片覺得ok，幾震撼，成大幅背脊，差唔多成個背睇晒，好有美感，基本上可以露嘅都露晒，有95分！」

基於尺度問題，蔡潔直言未知香港版會刪剪多少，但看內地版本時，其兩秒大露背已比想像中震撼，對於監製大讚她拍攝該場戲份沒有扭擰，還一口答應突如其來的要求，蔡潔認為這也是演員應該做的事，問到事前可有Keep Fit？她說：「嗰排都幾瘦（滿意出嚟效果？）啲網民話ok！」

談到二人近日合作《我和殭屍有個約會》電影版，基於電視版本成為經典，飾演況天佑的Bosco直言有壓力，但相信導演陳十三作品，蔡潔則指造型不似楊恭如的版本，更自爆初戀時失戀，乃透過看《殭》釋放負面情緒，至今依然印象難忘。

同場藝人曾淑雅(Jumbo)穿上連身短裙的她大晒長腿亮相，吸睛度十足！對於近日在社交網站大晒泡泡浴性感照，睇到一眾宅男心心眼，Jumbo表示：「之前同媽咪Staycation時，酒店安排咗間好靚嘅套房，又有按摩浴缸，所以媽咪先幫我影咗輯相，我都有幫佢影埋，Po之前都有問過媽咪，佢都話靚，所以就留個倩影同大家分享。」已習慣穿運動型衣著的她，透露被網友投訴疏於打扮，故實行趁宣傳新劇扮靚示人。