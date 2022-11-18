徐頴堃着兩件頭泳裝拍節目　自覺認真黑仔落雨又凍

由徐頴堃（Erica）與梁凱晴於HOY TV節目《亞洲TOP TEN 台灣篇》中，走遍台灣各地，發掘當地熱門美食及好去處，帶領觀眾眼睛去旅行。Erica相隔6年再拍旅遊節目，更大方以兩件頭泳裝示人，不過她笑言此行認真黑仔，每當拍攝落水及泳裝鏡頭，都會突然落雨，溫度隨之驟降。她說：「記得第一日拍落水鏡頭，可能太早，而且天氣又凍，我又食唔夠嘢，加上又拍咗好耐，到我上水嘅時候，左邊耳鳴，有啲頭暈，好彩自己帶咗一條朱古力喺身，同埋工作人員畀咗杯薑茶我飲，之後休息一陣就冇事。」問到徐頴堃對拍攝泳裝鏡頭可有尷尬？她指自己曾出席泳裝活動，再加上選美時亦穿過泳衣示人，所以不感尷尬。

Erica表示今趟旅程雖然盡情吃喝，但未有因此增磅，她藉此大爆辛苦事，她說：「記得拍攝去到尾聲，嗰日個胃好唔舒服，一邊拍食嘢鏡頭，一邊標冷汗，好彩工作人員即刻買胃藥畀我食。」

此外，梁凱晴（Nina）自8月離巢無綫後首次為HOY TV節目擔任主持，長駐台灣的Nina以地膽身份帶大家遊台灣。同樣樣靚身材正的她，今次節目中不時以泳裝出鏡，向觀眾大派福利。