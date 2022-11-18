【美女饕廚】失傳經典菜式篇

今日為大家介紹一家位於金鐘萬豪酒店的中餐廳，為一家米芝蓮一星級餐廳，由行政總廚Chef Jayson Tang掌舵，推出一系列靈感的菜單，將粵菜提升到一個更高的水平，用創新的烹調手法處理傳統中國美食，突破界限，令食客體驗到已超過五十年歷史的經典菜式，有些更是幾乎失傳的廣東手工菜。

先來海生腸和燒鵝酥，前者原來是蟶子，賣相和口感與生腸無異，但添了一份海鮮的鮮香，十分有趣。再來的珊瑚玉玲瓏，是用新鮮龍蝦肉，肉質纖維幼細，味道濃郁，底部是蒸蛋，上面鋪上蟹肉蟹粉配番紅花醬汁，提升鮮甜度。

下一道菜是「非蛇羹」，用鴨絲頂上，芡汁相對調校得較薄，鴨骨湯底加入陳皮老薑，木耳絲和脆脆等配料，味道亦令蛇羹迷大大滿足呢！

再來就是今次最期待的兩道幾乎失傳的特色菜；崑崙鮑脯和綠柳垂絲。崑崙代表龍躉皮，垂絲代表山瑞裙邊，由於兩者為曬乾珍品，所以炮製時要先反覆浸發多次，變得軟身才能再加工處理，盡量保持其爽脆質感，前者之前在灣仔吃過是用大網鮑片，這裏今次用吉品溏心鮑魚與上湯一同燜煮至入味；後者則配上鹿肉柳絲，兩道菜均醇香十足，絕對是矜貴佳餚，十分滋味。

之後是一道炸子雞，用本地新鮮平原太子雞，風乾了數個小時才放進鍋裏慢慢淋油至剛熟，如此傾心之作，令製成品皮脆肉嫩，鮮而不膩。下一道是竹笙魚湯，魚湯鮮甜配上吸飽滿汁的竹笙，襯托出自然清澀的風味。

最後甜品是開心果露和酥炸鮮奶，細味品嘗，為這頓晚餐畫上完美的句號。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）