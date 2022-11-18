Anson Lo親解聞阿Mo低頭落淚：當刻情緒到忍唔住

男團MIRROR兩大人氣王呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo），今晚（18日）和女星毛舜筠及談善言等，在太古城出席新片《過時‧過節》首映禮，現場有過千名鏡粉吶喊坐鎮，逼爆4層商場，大會更安排10名保安人員護送嘉賓出入。雖然Anson Lo日前在拉闊騷表演期間胃抽筋，騷後未能接受訪問，更要醫護人員攙扶離場，但經過數天休息後，明顯已回復狀態，並和Edan同以孖襟西裝「兄弟Look」Chok爆上陣！

Edan和Anson Lo舉手投足，均令全場鏡粉陷入瘋狂狀態，不斷尖叫歡呼，在台上介紹所演的角色時，Edan發揮其一貫搞笑本色並攬着導演曾慶宏，說自己的角色，是導演的真人真事，笑言自己和導演撞樣外，又說今次這個角色具挑戰性，因比較沉實貼地，一改以往所演過的浮誇角色，所以感到有壓力，並需時揣摩如何演得更流暢自然。至於Anson Lo介紹自己的角色時，只簡單的說是飾演Edan的好友。

Anson Lo接受訪問時被問及病情，他說現已康復：「第2日去咗睇醫生，依家會注重番飲食。因為好耐冇做騷，唔敢亂食嘢，驚會有胃痛之類，所以當日冇食嘢，反而變咗胃抽筋。再上舞台感覺好開心，因為見番啲fans。（再上舞台有陰影？）依家我fully ready、投入所有工作包括上舞台，都好確定自己係好ready，唔會硬來。」對於日前和MIRROR接受訪問時提及正在留醫的好友李啟言（阿Mo）時，他被拍得低頭落淚，他承認此事：「當刻情緒到，所以有呢個反應，每人情緒唔同，所以忍唔住。」

Edan日前的「舞台安全論」被舞者斥責批評，他說自己當日說得不清楚，因大家對今次意外感到難過，會有不同的情緒，更說事後自己有補充解釋：「希望大家可以一齊度過，（被鬧有否感到不快？）係理解同明白，大家都要好好溝通，亦希望畀多啲空間佢哋，希望之後一齊再上返舞台。事後我有解釋返，因當時嘅意思唔係咁，我嘅意思係當時冇諗過啲結構會冧落嚟，係我表達得唔好。」

對於有指AK在籃球賽當日向Anson Lo及工作人員發脾氣，並佔了Anson Lo的座位不肯讓出來，Anson Lo說：「AK真係受傷整親，但之後講嗰啲係唔啱，純粹係揣測，個場咁大咁多位，坐邊到都得，大家諗多咗。」至於姜濤傷及右膝並接受手術，Anson Lo說：「每日都會短訊慰問佢，佢依家康復中，受傷係需要人關心同慰問。」