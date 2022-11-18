姜濤視像亮相　曹秀美胸前拎簽名卡惹尷尬

MIRROR「人氣王」姜濤原定今晚（18日）出席在西九舉行的「樂在維港」音樂節，但他早前於籃球賽扭傷右腳而動手術，要撐拐杖2個月，所未能親先到場，最終改為網上視像參與，跟現場樂迷見面。

大會主持嚴崇天介紹姜濤亮相時，樂迷尖叫聲不斷，姜濤於視像中熱情向Fans打招呼和交代近況：「聽唔聽到啊大家？大家唔使擔心，一切都好好啊，跟住我繼續康復緊，大家好好Enjoy呢個騷。（好番之後最想做咩？）最想都係上翻舞台嘅，我好希望快啲好番，我可以企喺個台度同大家表演，以後都唔令大家失望。」

姜濤亦與今晚有份出席的韓國女高音曹秀美隔空互動，賣口乖感謝對方學為自己學廣東話：「Hi Sumi，我係姜濤，我好抱歉不能同你同台表演，希望你可以享受今晚的騷，在香港有好的時光！」隨後曹秀美在胸前拿出姜濤的簽名卡，搞到姜濤非常尷尬！最後姜濤亦向Fans報平安：「同所有支持朋友們講聲Sorry，今晚再三聽咗好多醫生意見，唔方便過嚟，同製作單位講聲唔好意思，希望大家享受今晚呢個騷。」

姜濤雖然因傷未有到場，但亦有致送花牌，上面更插有一張親筆簽名照並寫上：「Dear Ms Sumi，Good Show ！」但由於現場風勢頗大，花牌一度被大風吹倒，要由工作人員扶起，親筆簽名照相隨後亦交予曹秀美手上。

姜濤視像後，現場管弦樂團隨即奏出姜濤兩首歌曲《鏡中鏡》及《風雨不改》，螢幕上同時播出MV，姜糖們亦隨音樂一起合唱。雖然知道偶像不能參與演出，但一班姜糖們亦帶齊燈牌坐滿全場，亦不時大叫偶像名字。