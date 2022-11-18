溫柔俏女僕　主人最舒服

好多男人都鍾意去女僕咖啡店，等自己可以享受一下做主人被女僕服侍嘅滋味，而日本AV界亦特別炮製好多女僕主題嘅AV作品，講述又索又聽話嘅女僕貼身招呼主人，盡情滿足對方嘅慾望。

玩盡成間屋

喺FALENO出品嘅《即時有需要的新人奉任女僕》中，時田亞美呢位女僕雖然係新入行，但係一心服侍主人嘅態度認真夠晒專業，只要係呢間屋入面嘅男人，都一律對佢哋盡心盡力招呼，例如有人想喺食飯前嚟場激戰，亞美會樂意奉陪；清潔緊浴室時，有人要求陪浴兼玩鴛鴦戲水，阿妹亦一樣唔會拒絕；行上樓梯遇到主人又想曳曳，亞美會即刻配合以滿足急色主人嘅需要。

滿足口慾

由Ideapocket推品《喜歡吹奏的小惡魔女僕的衝動與凌辱》入面，西宮由呢位俏女僕樣靚身材正，又勤力做家務，不過佢每一日都好口痕，成日捉住主人吹奏一曲，雖然主人經常都被佢用口引爆，但係由妹口技一流，主人當然樂意接受啦！而貼心嘅由妹知道主人唔想每次都咁單調，所以亦會主動移船就磡玩起騎乘位，等主人享受到更強烈嘅快感。

簡評

邊個男人唔想喺屋企做大爺有人服侍吖！但事實上又有幾多個男人可以夢想成真，所以日本AV界嘅女僕系列正好滿足到佢哋嘅願望，而喺今次介紹嘅兩部作品中，本仙最鍾意時田亞美主演嘅《即時有需要的新人奉任女僕》，因為亞美可愛嬌俏又純品，做女僕真係好適合，而佢服侍男主人體貼又盡心盡力，對方要佢做乜都肯，簡直係十全十美。