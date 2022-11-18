袁澧林性感現身金馬獎酒會　最後衝刺爭影后

《第59屆金馬獎頒獎典禮》今日(18日)在台灣舉行，今晚舉行歡迎晚宴，席上頒發「國際影評人費比西獎」予電影《一家子兒咕咕叫》，並由導演詹京霖領獎；至於「觀眾票選獎最佳影片」則由林家棟、劉雅瑟主演的《智齒》奪得。其後一眾入圍演員進場，角逐「最佳女主角」的張艾嘉、袁澧林等現身，穿上西裝的張艾嘉表現風騷，袁澧林則有點拘謹。日本影后黑木瞳將與去年的金馬影帝張震共同頒發「最佳女主角」，昨午她參加「金馬電影大師課」前受訪，笑言最想與張震及張艾嘉合作。

日本影后黑木瞳獲邀到當地參與盛事，並將與去年金馬影帝張震共同頒發最佳女主角獎，她今午參加「金馬電影大師課」前，在主持黃子佼陪伴下，接受台灣媒體訪問， 被問到最想各哪位華語電影人合作，黑木瞳二話不說是此次一起擔任頒獎人的張震，「我只知道平時的張震是怎麼樣，想知道他在演戲時是怎麼樣的。」另一位則是今年入圍最佳女主角之一的張艾嘉，她說：「她不只是女演員，或是當導演，有多種身份，可以跟她一起合作是很棒的事。」

除了工作以外，黑木瞳也曾經私下來台灣，但不是觀光，而是見很好的女性朋友，或是來台灣購買中藥，有時只是住一晚而已。主持人黃子佼很驚訝她來台灣買中藥，她笑着回應：「這是保持美麗的中藥！」隨後解釋腸胃不太好，靠中藥來保養身體。黑木瞳補充說，過去她私下旅行都在台北，希望有機會可以去中、南部玩。

除了張艾嘉、袁澧林，其他入圍藝人如柯震東、張孝全、李淳等都有現身入圍酒會，影后入圍者張艾嘉、袁澧林、蔡亘晏及洪慧芳一同受訪，今年憑《燈火闌珊》角逐影后的張艾嘉，已是第10度角逐影后，呼聲亦相當之高，問她可有信心奪獎？她自嘲「我不太緊張的人，頗習慣坐在下面甚麼都沒有的感覺。」她指自己現在拍戲都不是為了奪獎，能入圍亦很高興，她謂：「還有機會跟年輕演員坐在一起，是很過癮的事。」

以《窄路微塵》入圍的袁澧林指自己拿到入圍證書時，感覺像做夢一樣，過去她以做模特兒以及拍劇居多，這次入圍有被肯定成為真正演員的感覺，在旁的張艾嘉則笑言其實2人最近才一起合作、飾演母女，袁澧林當時也激動地說：「媽媽是不是真的張姊，我要演！」