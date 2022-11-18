今次搵嚟俄羅斯網紅Tanya Bahtina同烏克蘭成人模特兒Katie Fey比併，睇吓邊個巨乳威力最強！（互聯網）

俄羅斯同烏克蘭爭「峰」，邊個嘅贏面會更高？大家咪亂諗，講緊嘅係索女對雙子峰呀！今次就搵嚟俄羅斯網紅Tanya Bahtina同烏克蘭成人模特兒Katie Fey比併一番，睇吓邊個乳勢最強啦！

嫵媚孖D

雖然Tanya Bahtina並無修讀過藝術學位，但若論藝術性嘅話，佢身上嘅紋身可謂令人眼前一亮嘅藝術品，加上心口一對純天然巨乳，真係相當吸睛，難怪佢成為現今首屈一指嘅巨乳性感網紅。

喺俄羅斯出生嘅佢，早喺2014年便開始從事成人網絡直播工作。當時佢喺網上嘅性感演出，已獲得相當高嘅人氣，亦因此被成人模特兒事務所睇中邀請佢入行，只係當時佢仲未準備好，故此一直婉拒。及至2018年佢終於以成人模特兒身份出道，須知道當時喺俄國成人模特兒界中，好似佢擁有35DD巨乳嘅並唔多，加上嫵媚嘅氣質，令佢甫出道便獲得勁高嘅人氣，而佢亦食住個勢經營網絡社交帳號，成為炙手可熱嘅網紅。

Tanya Bahtina

出生日期：1995年7月20日

身高：170cm

三圍：35DD-24-35

才貌乳三全

俗語有云「波大冇腦」，但係呢句話套用喺Katie Fey身上就絕對唔啱，事關佢本身係位才貌乳三全嘅索女！喺烏克蘭出生嘅佢，天生麗質又聰明伶俐，唔單止讀書成績相當好，喺藝術方面相當有天分，更先後喺多個藝術比賽中獲得獎項，不過佢冇諗過做藝術家，夢想係成為模特兒。

喺大學時期修讀時裝設計嘅佢，當時已半隻腳踩入時裝模特兒界，成為著名品牌嘅御用模特兒，為咗令事業有更大發展，於是佢便輟學正式投身模特兒界，及後更開始成人模特兒工作，憑住一對純天然34D巨乳，加上獨特嘅氣質，令佢嘅人氣愈嚟愈高，不但為多本著名男士雜誌拍攝寫真，更入選成人模特兒界中「全球100張最美麗面孔」。

Katie Fey

出生日期：1983年3月30日

身高：162cm

三圍：34D-24-34

第1回合

鬥雙峰

話明係爭「峰」，第一樣要比併嘅梗係兩位靚女嘅巨乳啦！從Cup數嚟睇，擁有34D巨乳嘅Katie Fey比Tanya Bahtina嘅35DD車頭燈，無可否認細咗一個Cup，但係如果從燈形嚟睇，前者堅挺渾圓，而後者則有啲下垂，所以Katie Fey勝。

第2回合

鬥身材

論身材，兩者都相當有睇頭，有前有後，不過計埋雙腿嘅話，擁有身高優勢嘅Tanya Bahtina嘅美腿自然比Katie Fey更加修長。事實上，如果有睇過佢嘅寫真，都會被佢一雙美腿迷倒。

第3回合

鬥吸金

做成人模特兒或網紅嘅目的係乜？梗係為搵錢啦！講到吸金，Katie Fey嘅實力相當勁，先後為多本男士雜誌拍寫真，而佢嘅寫真集更係受歡迎。不過作為網紅嘅Tanya Bahtina就更加厲害，單係fansly嘅會員帳號已經吸引超過2萬粉絲，吸金能力真係超勁呀！

各有千秋

以波論波，Katie Fey同Tanya Bahtina可謂各有千秋，前者嘅激凸巨乳白滑又澎湃，難怪佢喺成人模特兒界有相當高人氣。至於擁有一身健康膚色嘅Tanya Bahtina，一對巨乳更係超激凸，加上型格紋身野性十足。邊個正啲？睇吓你鍾意邊一類型嘅索女喇！