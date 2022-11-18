超能使者︱陳展鵬婚姻決裂情緒崩潰　與唐詩詠雙雙墮樓

無綫台慶劇《超能使者》劇情進入巔峰，劇中陳展鵬、劉佩玥、唐詩詠、黃庭鋒及郭子豪的角色令觀眾看不清、大惑不解之時，今晚（18日）開始謎團逐一解開。此劇由搞笑、感人變到現時神秘、詭異，網民邊睇邊拆解，甚有追看性，更以「神劇」來形容。有心水清的網民直指劇中劉佩玥其實一早已死，只有老公陳展鵬看到她，但日前一集姦夫郭子豪離奇出現，今集更與阿Moon有意識大膽的演繹。

劇中陳展鵬因為細佬黃庭鋒欠債問題，導致太太劉佩玥意外流產，婚姻陷入決裂，之後阿Moon回心轉意破鏡重圓，但其實她已搭上郭子豪，今集郭子豪不斷向陳展鵬示威，Send出與阿Moon的床上不雅照，當大家正以為是進行式發生事件時，其實事件早於3年前發生，阿Moon已經死咗3年，郭子豪不斷向展鵬Send出不雅照，目的就是要刺激他、整死他，這3年來展鵬經歷了家破人亡，導致精神出現問題，所以他一直幻想與家人仍然有一個幸福家庭，能夠修補與阿Moon的夫妻關係，亦因為現實中郭子豪不斷刺激佢，令他精神問題日趨嚴重，最終害怕自己會親手殺死出軌的太太，而選擇自殺。而戲中有一幕是郭子豪向阿Moon噴煙，是一個做愛的暗示，就像郭子豪進入了阿Moon身體一樣，Moon吸了再向展鵬挑釁地呼出，這一幕相當爆，不用剥衫都交代到相當大膽的意識。

之前演員及監製文偉鴻曾大賣關子指會有超能使者死，而這人是唐詩詠，今晚一集中，她為了救展鵬，想勸服他不要跳樓，但為時已晚，展鵬已跳下去，在千鈞一髮當中，詩詠捉住了展鵬，更使用異能醫好他精神病，令展鵬清醒過來，可惜二人雙雙墮樓，奄奄一息的時候，詩詠在斷氣前一刻運用最後異能救活了展鵬， 展鵬看見好友為救自己而犧牲，就激動的瞬間令異能爆Seed，啟動了時光倒流救活了唐詩詠。