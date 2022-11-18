太太生日同台慶撞期　陳山聰：想送個獎畀佢！

藝人陳山聰、方力申、蔣家旻及何依婷等，今晚（!8日）參與無綫節目《唔玩唔知有獎攞》，山聰透露屆時要孭起陳瀅做Sit Up，幸平日有運動習慣，故對此甚有信心。

錫仔錫到燶的他，表示是日偕太太參與兒子學校秋季旅行：「攰到成人都散晒，但第一次以家長身份參與個仔嘅學校旅行，真係好開心，但頭先返屋企後，成家人上晒床瞓晏覺。」對於太太明日（19日）生日，與無綫台慶撞期，山聰表示一家人已提前慶祝：「聽晚會趕返去同佢講生日快樂。（個仔送香吻？）係呀，佢好心急，大大吓鍾意吹蠟燭。（你有咩表示？）都係送個吻，因為佢話咩都唔需要，同埋個仔第時好多開支。（送個獎畀太太？）想送『最佳衣着獎』畀佢，所以大家投我票啦！」

而家旻與小方被編為一組，笑言雖然要被對方孭起，但揚言對體格有信心，對於節目中與「家姐」陳瀅對決，家旻笑言想贏對方，更想贏獎金：「其實我咁多年都冇贏過台慶贏獎，希望今年贏到少少啦，幾萬蚊現金獎或者免簽帳已經好滿足。」更指為配合台慶夜的貼身晚裝，連生日飯局也不敢約，日前僅與一班姊妹朱千雪、湯洛雯及岑杏賢食飯慶祝，更爆姊妹群組名為「幸福公主」：「我係等緊幸福嘅一個。（生日有冇男士有表示？）呢排減緊肥，希望台慶之後會有人約。」