【是日通勝】

農曆十月廿六

壬寅年 辛亥月 丙子日

吉時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：出行、移徙、掃舍

忌：問卜、作竈、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：19、30、33、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：太孤寒會破壞財運，得了着數要多做好事。

金牛座：投資涉及風險，勿貪小便宜，易因小失大。

雙子座：愛情運非常好，處理感情問題游刃有餘。

巨蟹座：健康響警號，飲食要定時，以免腸胃出問題。

獅子座：幸運指數排第一，愛情運最強，心情好到極。

處女座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實的一天。

天秤座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

天蠍座：身心狀態一般，要注意飲食，不宜大魚大肉。

人馬座：笑多一點可改善運勢，遇上麻煩要保持樂觀。

山羊座：做人要懂得感恩，趁順境時回饋對你好的人。

水瓶座：愛情運欠佳，不改變被動心態，難打破悶局。

雙魚座：財運稍遜，做人不能太自私，要多為人設想。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）龍 人氣旺

（跌）馬 多阻滯

鼠：事業運強，獲貴人提攜，表現漸入佳境。

牛：精神奕奕，趁周末打書釘，易獲得啟發。

虎：理財有方，謹記多勞多得，不要偷懶。

兔：心不在焉，是非纏身，負能量愈積愈多。

龍：人氣旺，身邊多貴人，謀事無往而不利。

蛇：心態正面，遇到棘手問題也能應付自如。

馬：是日沖煞，工作能力遭質疑，信心受挫。

羊：財運低迷，不利與人合作，易因財失義。

猴：話頭醒尾，處事果斷，易得到上司讚賞。

雞：桃花旺，感情生活有突破，甜在心頭。

狗：別待在家中，出席喜慶場合可帶來好運。

豬：情緒不穩，做事不經大腦，容易得罪人。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

最不能承受失敗的星座

天秤座：在人際關係中，面對別人的批評、離離合合等，都是難以單獨承受。因為從不喜歡相處中有粗魯不和諧的感覺，加上一個人的力量難以應付別人帶來的打擊，所以天秤座很多時都需要找知心好友陪伴，個心才會踏實一點，亦需要伴侶一起分擔，個心才會有開懷一點的感覺。

天蠍座：感情上的打擊最不能夠承受，每每遇到失戀甚至失婚時，感覺如天崩地陷般痛苦，而且這一跌可能需要很長時間才能夠復原。所以在感情路上的失敗，可避則避，可堅持不變就不變，否則當悲憤化為力量時，不要小覷這創傷後遺症所帶來的巨大反擊。

巨蟹座：在堅硬的軀殼下，內心猶如蟹粉般幼滑，不能承受任何大大小小的衝擊。重視感覺的巨蟹座，情緒頗為起伏不定，當遇到外來打擊時，易出現晴天霹靂的感覺，就算是小小的挫折都可視為十級痛苦，要脆弱的心靈承受打擊真不是好受，不要讓巨蟹座有這痛心的回憶吧！

獅子座：失敗可以是一件很冇面的事，所以要承受失敗所帶來的挫折感，對玻璃心的獅子座來說不是易事，一來面皮薄，難以接受自己是那麼差勁，亦不相信自己是那麼差勁，內心始終認為自己是最叻；二來被別人知道自己樣衰的事，相信是獅子座最不想發生的事。