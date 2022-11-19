東方日報C1：劉愷威認愛李曉峰：我哋好夾好開心

藝人劉愷威與前妻楊冪離婚多年，終於有新歡，女友是內地演員李曉峰。2人被網民拍得甜蜜拍拖片段，昨日劉愷威受訪時首度開腔回應戀情，直指與李曉峰性格相近，相處得舒服又開心，而早在公開戀情前，他們已不時在社交網「洩蜜」！

48歲的劉愷威自2018年與楊冪離婚後，感情生活一直備受關注，鮮有緋聞的他上月被拍得與一名女子十指緊扣行街，當時網民「點錯相」，指該女子是內地演員尤靖茹，實則是40歲的內地演員李曉峰。日前，再有網民直擊劉愷威與女方出街拍拖，今次的影片更是從正面拍攝，戀人關係正式曝光！劉愷威昨日接受本報獨家訪問，明顯很保護女友，沒有透露雙方太多私事，但大方回應戀情：「多謝大家祝福，我哋一切都好好。我哋都相處咗一段日子，係好朋友介紹認識，我同佢性格好夾，相處得舒服、開心嘅！大家關係都好好，多謝大家關心。」

病榻中獲女友照顧

劉愷威之前一直忙於舞台劇巡演及內地綜藝節目《披荊斬棘》的錄製，忙個不停，更曾因發高燒入院，原來那段期間，女友李曉峰一直默默照顧。上月中，正值劉愷威生日前夕，有網民爆料指跑步期間遇見他拍拖，當時2人沒戴口罩，網民言之鑿鑿指女方是尤靖茹，她即時撲出來否認，發文晒相力證自己身在寧波接受隔離。正當外界對女方身份繼續「估估吓」之際，上周又爆出劉愷威偕新歡同遊杭州徑山寺，爆料者指女方是李曉峰，有網民翻查社交網，發現相中人的帽子及褲子，與李曉峰穿戴的屬同款。昨日2人被傳媒拍下的片段再度流出，見他們穿着厚厚外衣，拖着手去做核酸檢測，之後繼續散步，李曉峰更如小鳥依人般翹着劉愷威的手，甜蜜非常。

新歡係「楊冪閨蜜」

不過，這段新戀情甚有戲劇性，事關現時在內地播映的新劇《愛的二八定律》中，楊冪與李曉峰飾演閨蜜，沒想到劇中的好友，竟是現實中的「前度、現任」關係，網友都為之驚訝：「不會吧！竟然真實上演這樣的劇情」、「太驚訝了」及「太Drama了」。

其實，劉愷威與李曉峰雖然愛得低調，但偶爾亦忍不住在社交平台「洩蜜」，分別上載行徑山寺的照片，當日正是「立冬」，他們互相點讚對方的貼文，李曉峰更在留言區貼上「心心」及「錫錫」Emoji。而之前的萬聖節，他們就各自分享同款南瓜照，隔空放閃！

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