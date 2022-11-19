吳林峰「暗戀」岑寧兒　許廷鏗唔演醫生有原因

歌手許廷鏗（Alfred）與吳林峰（Wilson）昨晚（18日）在會展舉行音樂會，並邀得岑寧兒（Yoyo）擔任嘉賓，Wilson跟Yoyo合唱《迴光物語》，Wilson怕醜表示：「我等呢個機會好耐，我見到佢都唔敢望佢，我好鍾意Yoyo，Yeah！可以同佢一齊唱歌好想喊。」2人唱完後Wilson跟女神抱抱。

另外，中間安排了即場點歌環節，兩人合唱陳奕迅的《綿綿》、Alfred的《白紙》、盧廣仲的《大人中》及洪嘉豪的《半天空檔》，期間Wilson感性地說：「過去一兩年鍾意寫歌多過唱，覺得冇乜人鍾意聽我唱歌，後來遇到好多人，同我講我都未驚你唔係驚呀，一開始講係佢（Alfred），好似行樓梯一步一步，我今日好緊張，並唔係害拍，而係興奮。一個死肥仔喺尖沙咀踢拖busking，行到上會展呢個台，我得你都得。」最後兩人唱出為演唱會而合作炮製的新歌，為音樂會劃上完美句號。

受訪時，Alfred透露今次是兩人首次合作開騷，並指是對方令自己重新愛上唱歌：「有段時間覺得自己唱得唔好聽、無進步，後來見佢唱得好自由，鍾意點唱就點唱，可能當時自己有個樽頸位，我依家跟緊Wilson嘅音樂老師學唱歌。（樽頸位係咩時候？）係無綫同華納中間，好慶幸可以遇上Wilson，今次主辦方又好有品味咁搵我哋兩個一齊開騷，希望之後有多啲合作機會。」講到兩人為今次音樂會而合作做歌，他表示很喜歡Wilson的音樂，希望每張大碟也有對方的作品：「佢已經答應咗做我個唱嘅嘉賓，我叫佢唔好接年尾嘅倒數騷，都要嚟我個演唱會。」

問到Wilson是否刻意請Yoyo做嘉賓自肥？他稱嘉賓由主辦方邀請，但承認視Yoyo為女神：「我見到佢唔敢望佢，講嘢都會好斯文。」Alfred指剛才Wilson跟Yoyo合唱時，Wilson期間微微一笑感覺有點鹹濕，Wilson笑言：「個樣固定咗無辦法，總之今次自肥成功，夢想成真，我同佢合唱真係好緊張，而且機會難得，我又要彈結他，我之前不停咁練習。」Alfred問對方不怕在場看騷的女友嬲嬲豬？他稱女友跟女神是不同Level。

另外，提到Alfred未能打入「叱咤樂壇我最喜愛男歌手」十強，他表示不要緊：「勝敗乃兵家常事，唔等於贏定輸，慶幸有多啲新血，所以今次音樂會喺台上，我都盡量畀Wilson講多啲，我依家係老Pat Pat位置，想畀多啲空間佢發揮，監製本身唔畀佢講咁多嘢，怕佢講到超時。（有冇因唔入圍而唔開心？）冇，你唔講我都唔記得呢件事，我好慶幸有入過5強、10強，但依家呢個年代唔係用呢啲做指標，我哋仲有網上平台，當然希望人氣好強，但有時觀眾靜心去欣賞都好重要。」此外，Alfred之前表示在無綫做歌手時除了自己想唱的歌，又要兼顧劇集主題曲而令他失去方向感，他解釋只是自己問題：「其實冇話好同唔好，可以去拍劇，可以有好好嘅曝光機會，係我自己衰仔，我當時只係鍾意唱歌，但依家就會諗去拍吓電影、做吓導師同主持。其實當年都有叫我拍劇，但角色係做醫生，同我本身個執照撞咗，所以唔做得，呢啲都係好小事，佢哋都知道我個意向係音樂為先，後來轉咗唱片公司，感覺係唔同，又學咗一段路，到依家自己搞公司，多謝過去兩間公司，畀人認識自己，冇過去10幾年嘅經驗，依家都唔可能開公司，所以係感激。」