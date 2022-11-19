楊洛婷囡囡開騷前發燒　Dear Jane出秘密猛將

樂隊Dear Jane成軍16年終於有首個戶外騷，一連三晚在西九竹翠公園舉行，昨晚（18日）舉行頭場，主音黃天翱（Tim）、結他手翁厚樑（Howie）、低音結他手伍漢邦（Jackal）和鼓手黎俊華（Nice)以串燒歌揭開序幕，成功炒熱氣氛，全場觀眾亮起紅色應援燈，令原本戶外草地變成一遍紅海，十分莊觀。Jackal和Nice自稱「NJ孖寶」獻唱《身體語言》反應熱烈，並講笑要出道。嘉賓艾粒出場時，現場氣氛高漲，艾粒都話想開戶外騷。演唱會現場發放煙火、吹泡泡和放彩帶，尾段還拋出8個大波波到觀眾席，觀眾玩得相當投入。

騷後他們仍然心情興奮、超級High，稱見觀眾企足成晚，感到好開心。舞台設有4個升降台，他們認為不算高，開騷前試過升降，故好安心，他們覺得戶外騷音嚮理想，唯一需要晚上11時完騷，故用盡所有時間唱。

「NJ孖寶」反應熱烈，有觀眾大叫Howie要唱歌，Howie卻聽不到，他說：「我通常自己沖涼時會唱，有人想聽更開心，不過唱歌好大壓力，有一首就夠。」是次邀請艾粒做嘉賓，原因大家十分老友，每次有騷都會幫手，指艾粒今次都是一口答應。

昨晚Tim太太楊洛婷（Rabee'a ）帶同一對仔女出席，不過開騷前便離開，原來大女有微燒，Rabee'a漏夜帶女看醫生。Tim笑言囡囡預早向他點歌，卻要求Tim唱卡通片蜘蛛俠歌，他戲言有點傷心，以為囡囡會點唱《2084》。他們透露月尾又會與其他單位合作開騷，明年計劃到外地灌錄唱片，正考慮到泰國、瑞典和日本等地，希望成事。