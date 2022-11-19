倫永亮受訪感謝梅艷芳賞識揀中歌　本身寫畀另一位

即將舉行演唱會的歌手倫永亮日前接受港台訪問時，指其個唱《我是音樂人？Anthony Lun Live》中的問號是源於對自身的反思：「唔少人喺疫情期間，轉工、轉行，甚至失去工作，樂壇嘅音樂活動亦大大減少。」又謂因空閒時間多了而開始接觸其他工作，例如為小朋友補習英文，也想過開咖啡店，或教人彈鋼琴，種種可能性令他思索未來的發展方向，故此引發了「我是不是一個全職音樂人？」的想法。他讀書時已開始獨自生活，他回想19歲到外國留學，對父母的不捨，但同時為自己有機會獨立而興奮的矛盾。笑指自己在外國生活初期，因不懂下廚而經常與同學以即食麵為正餐，也試過誤把護髮素當作洗髮露使用，後來經同學提點才解決了問題。

雖然日常生活經常鬧出笑話，但他的音樂才華卻無容置疑，試過在非常有限的時間內作曲，歌曲《四海一心》更以20分鐘寫成，又謂當年填詞人好快將歌詞填好，並即晚交已故天后梅艷芳錄音，直至現在此歌仍然是梅艷芳慈善基金會的主題曲。談到阿梅，他感謝對方當年賞識《心仍是冷》一曲，令他的事業登上另一高峰。他指原本那首歌是寫給另一位歌手，後來唱片公司沒錄用，他心血來潮把歌曲交給阿梅姐，她很喜歡並交由小美填詞，完成獨唱版本後，更主動邀請倫永亮試唱和音部份，發現效果和諧，再出現了合唱版本。