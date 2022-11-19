世界級奇觀　西貢六角柱驚艷全球

提到假日親親大自然，不少人會想起西貢東壩。屬香港地質公園一部分的東壩，擁有極罕見及歷史悠久的地質遺迹，例如早前入選為全球百大地質遺產地的白堊世流紋質岩柱群（即糧船灣組六角形火山岩柱）、扭曲石柱和海蝕洞等，就統統景色一絕，驚艷國際！不過東壩一帶面積寬廣，大家想重點遊的話，就不要錯過以下推介的5大必睇位！

必睇位1：火山探知館

遊東壩前，可先到位於西貢市中心的火山探知館逛逛。館內展示了許多有關六角岩柱的形成過程、火山構造、火山噴發方式等知識，讓大家到達地質景區之前可以先了解當地歷史及地理知識，而不是走馬看花的看完景點就算。展館更有專人於特定時間為大家提供導賞服務。

從館內展示的資料可知，在遠古年代的西貢曾發生極度猛烈的火山爆發，與現在的寧靜安定截然不同。不過正是這種劇烈的火山活動，才讓大家現在可以欣賞到壯麗的六角形火山岩柱群。至於六角岩柱形成過程，就要追溯至1億4千萬年前。當時劇烈的地殼活動導致香港東南面形成一個巨型火山。後來火山爆發噴出大量火山灰及熔岩，更崩塌形成破火山口，而那些火山物質在火山口內堆積後緩緩冷卻收縮，最終形成六角火山岩柱。據估計，香港地質公園的火山岩柱面積超過100平方公里，露出地面的高度達100米，總厚度有400米，平均直徑1.2米。

地質公園主任吳善斌表示：「在已知的六角形岩柱群之中，香港的岩柱可見範圍以及岩柱形態算比較大。外國的六角形岩柱群因被樹木遮蓋，導致可見面積較小，但本地六角形岩柱位處海邊，海浪侵蝕令到樹木難以生長，外層岩石亦受到風化，因而形成線條清晰的六角形岩柱。總括而言，本地六角岩柱分布範圍廣、數量多、單柱體積大，綜合以上條件，香港的六角岩柱群在國際上亦數一數二。另外，海島環境中，附近也有很多海蝕地貌與六角柱連結在一起，例如海蝕洞、海蝕拱、礫石灘等，甚至有些瀑布的背景就是六角形岩柱，這些獨特地貌也令六角形岩柱更添特色。」

必睇位2：1.4公里地質步道

無論是搭巴士或的士前往，到達萬宜水庫東壩後都會見到一條全長1.4公里的地質步道。這條步道平坦寬闊，漫步其中既可細緻近賞眼前景色，又可遠眺四周的大型岩柱和防波堤。加上沿路設有解說牌，毋須導賞員在旁，也能清楚明瞭每一處景點的地貌特色。建議大家從東壩的紀念碑起步，沿着地質步道欣賞遍布各處的六角形岩柱、岩柱之間的斷層、S狀彎曲岩柱和海蝕洞等地質奇觀，打卡必定大有收穫！

必睇位3：S形六角柱與岩牆

繼續沿着地質步道行走，會見到許多排列整齊的岩柱，但有一處的岩柱卻呈現扭曲的S形，且明顯可見已侵入岩牆。這是由於約在1億4千萬年前，仍處於半塑性狀態的岩柱受到地震等和區域性下沉等因素影響，而扭曲成S形。岩柱彎曲之處亦最為脆弱，地質作用下，岩柱沿此裂開，導致地下岩漿入侵，冷卻後就形成現時大家所見到的深灰色。據資料顯示，岩牆石後來形成，因此比周圍的岩柱年輕約4,000萬歲。大家到此觀賞之餘，記得在S形六角柱前打卡！

必睇位4：神秘海蝕洞

不可錯過的還有海蝕洞！顧名思義，海蝕洞是經受海浪侵蝕形成的岩洞。自從1978年水庫建成後有防波提阻擋海浪，海蝕洞就再沒受到嚴重的侵蝕，因此令到70年代海蝕洞的形態保留至今。過往要一探海蝕洞，需要冒險絪邊攀山涉水，不過如今就方便得多。因為萬宜水庫下有一條長長木橋，大家只需要沿着木橋走到盡頭，便能近距離一覽大自然的鬼斧神工。

必睇位5：管風琴形狀破邊州

有行山經驗人士若意猶未盡，不妨挑戰難度，攀上破邊洲一覽眾山奇景。破邊洲是萬宜水庫對出的一個島嶼，因長年受到海水侵蝕所以與花山分離，其分布的六角岩柱排列整齊猶如大型管風琴。前往方法之一是從東壩紀念碑出發，向後行見到上山樓梯就可以開始旅程，但山上路徑不算明顯，大家記得事前熟悉路徑才上山。

最近，山系達人Tommi（IG@tommihui）帶同友人Fiona（IG@fionahhw）一齊行破邊洲，Tommi也向大家分享由萬宜水庫到破邊州的貼士：

1.萬宜水庫至破邊洲一帶全程暴曬沒有遮蔭，必須做足防曬和攜帶足夠飲用水。

2.不要胡亂攀爬東壩防波堤外的巨型錨形石，因每塊石均重達25公噸，石與石之間也有很多空隙，容易發生意外。

3.不要胡亂攀爬及綑邊，因此處有大量火山岩碎石且存在風化危機，撿豬灣一帶便曾發生致命意外。

4.前往破邊州的路線有很多分支路，需要提前規劃好路線及使用離線地圖。

Info：點去萬宜水庫東壩？

平日可於西貢市中心乘搭94號巴士到北潭涌落車，再步行2.5小時或乘搭的士前往，假日則可於北潭涌乘搭新界專線小巴9A前往。

同場加映：外國地質奇觀

地質奇觀全球都有，以下兩個著名景點，也是欣賞地質奇觀必到的朝聖地！

土耳其棉花堡：棉花堡是由山上流動的含鈣溫泉水沉積而成，白色的石灰岩搭配湛藍的溫泉水看起來就像仙境一樣。棉花堡於1988年被列為聯合國世界文化及自然遺產，自此就受到保育，遊客只能赤腳進入保護區觀賞。棉花堡位於土耳其西南地區代尼茲利省，除了參加當地旅行團外，也可在伊斯坦布爾機場乘搭國內線飛機，或在加柏都斯亞、伊茲密爾等地搭乘巴士前往。

日本玄武洞：想近近哋看大自然奇景？位於兵庫縣北部、城崎溫泉附近的玄武洞是個不錯的選擇！因為它是160萬年前火山爆發後形成的自然景象，噴出的熔岩冷卻後，形成規則排列的裂縫。排列整齊的六角形石柱被稱為「柱狀節理」，在這裏除了感受到大自然的宏偉，更看到昔日採石場留下的洞窟挖掘痕迹。有日本專家發現玄武洞的磁性方向與地球目前的磁極相反，令人一再感嘆大自然的鬼斧神工。