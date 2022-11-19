AK對Anson Lo發脾氣　本尊還原事件真相

男團MIRROR成員江熚生（AK）與陳欣妍（Shirley）今日（19日）現身沙田，為電影《忽然心動》宣傳，跟觀眾大玩遊戲及大合照，吸引近500「生粉」到場支持，場面墟冚。AK指疫情受控，電影終於可上畫及做宣傳。

談到早前903籃球賽時他疑似受傷，又向隊友Anson Lo（盧瀚霆）及工作人員發脾氣一事，他説：「拍完《打天下》積累啲傷喺腳同腰，未得閒睇醫生，咁嗰日冇Warm up過一落場打幾分鐘就拉傷右腳筋，依家腫咗。（當時係咪黑面？同Anson Lo爭位？）大家都係看圖說故事，唔回應啦，其實嗰日我哋都係周圍坐，根本冇座位規限。（係咪睇得太肉緊而激動？）我都唔知嗰吓講咗啲乜，大家為咗比賽都應該會激動嘅。（嬲到掉手袖落地？）冇發脾氣，本身都諗住掉喺地下，我反而唔知我同事幫我執走咗。」

他指十多年前做Dancer時已積累舊患，要長時間去康復：「睇過幾個醫生，都未知可以點做，若果唔係拍動作戲其實冇乜影響。（要唔要做手術？）我估應該唔使，有Keep住做針灸。」問到MIRROR復工不久便接連受傷或病倒，會否覺得大家未預備好？他笑言其實停工前大家都經常受傷：「阿姜個舊患其實都好耐，有訊息慰問佢，做完手術情況OK嘅，都知佢嚟緊嘅表演去唔到會唔開心，希望佢快啲好番。」

問到他會帶誰人入場觀看電影？AK似乎有備而來，他說：「你哋咁樣喺人哋傷口灑鹽嘅，我都冇Honey，咪帶媽咪睇囉，電影公司都有啲換票證，我畀晒屋企人。」

至於Shirley，則表示會和男友入場觀看，戲中講述拍拖久了會減少激情，問到她與男友沈震軒如何保持激情？她説：「其實當中有幾年係異地戀，所以見面時間唔多，或者學戲入面咁煮碗麵畀對方囉，哈哈。」問到男友早前表示有意求婚是否好事近？她甜笑指想保留一點驚喜給自己，她表示不用大排筵席，只要雙方家人在場，簡單低調溫馨便可。