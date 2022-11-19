新派喇叭仔　的骰兼靚仔？

買喇叭當然是想買到好音質，但今時今日賣相及輕巧同樣重要，所以今次就為大家精選幾款喇叭仔，全部的骰靚仔，一齊睇睇！

自調聲場

Mania是聲學工程公司Devialet旗下首款便攜式智能喇叭，尺寸為176 mm x 193 mm x 139 mm，重2.3kg，雖談不上袖珍，但在家中搬動依然容易。內藏4個全頻單元和兩個由有源匹配技術驅動的重低音單元，在低至 30Hz至20,000Hz的音頻下提供強大的立體聲。它另設ASC主動立體聲校準技術，可按環境自動調整音頻，例如置於房間中央時自動開啟360°立體聲；置於牆壁附近則把後則兩個全頻喇叭啟動，營造開闊強大的聲場。此喇叭還支援Wi-Fi、藍牙 5.0雙軌串流，以及Spotify Connect 和 Airplay 2，且具符合IPX4防水要求；美中不足電量只有10小時，略嫌未夠長氣！

幻彩變色

喇叭識着燈不是新鮮事，JBL Pulse 5玩得更盡，內置360 度的搶眼色彩，能與歌曲節奏同步變化，透過專屬Portable程式更能自訂燈光Show，聽歌分外有Feel！聲音由64mm低音單元及16mm高音單元提供，背後Original Pro Sound技術帶來純淨宏亮的聲音。特別一提，此機具有IP67防水防塵能力，只要充電一次即可續航12小時，帶去通宵開P都無問題！

周年飾面

Marshall在搖滾界無人不識，Emberton便攜喇叭小巧身軀蘊含兩個10W單元，支援全方位360° 聲效，並提供IPX7防水性能和20小時無線播放時間。限量版機頂的多向控制鍵升級為黑鑽飾面，並於機身旁邊加上60周年烙印，彰顯尊貴。