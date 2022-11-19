Get Ready！屋企睇波必備3寶

世界足球盛事聽日揭幕，只想三五知己在家睇波，當然要做足準備，說的是採購多款美食飲料、頂肚點心等等，佐酒捱夜都無有怕！今次搜羅睇波3寶；零食、飽肚速食及飲料，介紹多款新零食及佐酒小食，仲有點心及飲料，一大班朋友齊齊飲飲食食撐愛隊！

法式超市好滋味

如果巴絲打喜歡衞冕的法國隊，今次陣容非常強盛，捧場自然連美食都要選法國出品吧！人氣法式超市L'Azur Gourmet精選了一系列來自法國及歐洲的佳餚美點，不少食品及雜貨更由法國直送，坊間少見之餘，質素亦有保證，睇波當然少不了香口薯片，風靡全球的薯片品牌利是就有少見的茄汁薯片口味，還有獨立包裝的朱古力窩夫餅和原味瑪德蓮貝殼小蛋糕、迷你沙樂美腸、可可榛果仁醬夾心餅乾、朱古力榛子曲奇等，還有檸檬番石榴和杧果菠蘿有氣礦泉水，以天然新鮮果汁以低糖低卡配方注入有氣礦泉水之中，是酒精類以外的好選擇。品牌於即日至12月4日期間舉辦「法式風情野餐節」，帶來多款野餐食品及飲品，購買2件精選野餐產品即可享95折優惠，仲唔乘機入貨在家開派對？品牌除於上個月在金鐘開設旗艦店外，沙田早前亦開設了限定店及最近開業的紅磡鐵路站新店；品牌為慶祝3店開業，於即日至11月30日期間到沙田、上環、金鐘及紅磡門市即可免費登記成為會員，收取第一手筍貨資訊及入貨。

氣炸點心夠香口

不少賽事都在半夜舉行，好多巴絲打深夜總是餓，這時速食就是不錯之選，淘大迎合近年氣炸潮流及配合足球盛事，推出多款香脆氣炸小食，包括棒棒餃（麻辣豚肉、香菇木耳雞肉及韭菜豚肉）、香葱粟米蝦肉魚餅、腐皮蝦卷。當中的麻辣豚肉棒棒餃用上軟嫩豚肉配以指天椒、辣椒碎、辣椒油及花椒4重麻辣香辛調味，鮮與辛香相輔相乘，胃口大開。而用上優質海蝦及鮮味魚肉配以爽口馬蹄及香甜原粒粟米製作的香葱粟米蝦肉魚餅香口惹味，佐酒一流。品牌為了提升氣炸點心的滋味層次，特別推出了「麻辣點煮醬」，用5種不同辣度的辣椒秘製而成，不加防腐劑及味精，令食物添上鮮香麻辣風味。

全新珍寶裝薯片

薯片可以話係睇波同開派對必食首選，而卡樂B亦為一眾球迷做好準備，推出「睇波零食三甲」，帶來全新的「茄汁味薯片」及「蜜糖烤雞翼味薯片」，還有全新激量裝的「蜂蜜牛油味薯片」，Big Pack加大版激量裝，一大班朋友分享都無問題！「茄汁味薯片」是繼人氣的「蕃茄味薯片」的另一傑作，入口散發香濃又酸甜的茄汁味，配上新鮮的馬鈴薯製作的香脆薯片，層次豐富又開胃惹味；而「蜜糖烤雞翼味薯片」則將港式BBQ的蜜糖烤雞翼幻化成薯片，猶如消夜食燒雞翼，過癮！而薯片集甜及香烤味道，除了香甜濃稠的蜜糖滋味外，細嘗之下仲食到陣陣燒烤煙熏香氣，獨特得令人回味無窮！此外，品牌更推出「足球熱．幾點都要有卡樂B」大抽獎，於即日至12月22日期間，選購任何品牌滿HK$45（以單一發票及折實價計算），以WhatsApp發送清晰的所需資料，即有機會贏取豐富獎品；而於指定日期購買及登記更可獲得3倍抽獎機會添呢！

期間限定手工啤

飲開手工啤的波友，想同朋友啤住睇波？哪本地手工啤品牌「友」將於11月23日推出了全新的期間限定口味柚子薑「自己友」Lager，靈感來自兩款深得港人喜愛的食材──柚子和薑；創新地釀製出港人深有共鳴的專屬特色味道。是次全新口味為「自己友」，代表住身邊深知你心的好友，經常鼓勵你又有時對你講嘢夭心夭肺、直截了當，但無論如何都在背後支持你、撐起你、推動你前進。新口味用上日本四國的柚子及冬日必備的暖薑，於經典拉格啤酒上添上新變奏，以大麥為基礎，輕盈的麥芽酒身滲透住濃郁柚子香及淡淡薑味，既能保留手工啤酒風味，又能帶來獨特的回甘，口感與眾不同。此外，品牌更推出「期間限定『自己友』八字合盤」活動，限定期間於指定餐廳或酒吧選購1杯柚子薑「自己友」Lager，駐場的八字算命師，會即時免費看八字合盤！