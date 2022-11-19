陳山聰曾被朋友勸轉行　自我評價畀負分

明年入行30年的陳山聰，今年先後播出共6套主演劇集，包括連續兩齣台慶劇《美麗戰場》及《超能使者》，有指今年視帝之戰，是山聰與林敏驄的「雙聰之爭」，山聰在電台《星光背後》專訪中，憶述當年選擇「邊度跌低，邊度爬番起」時，不少朋友勸他轉行，但他堅持面對自己犯過的錯：「朋友話我嗰時唔止零分，係負分！轉行啦！但錯就要面對，人生係我嘅，唔試唔知，我信肯努力肯捱，會有人看到。」

在堅持期間他可感受過幕前幕後落井下石，他說：「我親耳聽就少，但我相信背後有好多，但我唔介意，因為我做過，唔係我做過一啲事，點會有人講？甚至乎之前同陳敏之熟到咁，佢都同我講過，嗰時佢喺公司見到我會當見唔到，我當然個心『嗱』住，但今日佢仍然可以喺我身邊，伍姑娘（伍詠薇）都係，係更重要。」山聰坦言迷上跑步及太太Apple影響他最大，他說：「跑步令我學懂堅持，我常分享『心冇放棄，身體就會跟隨。』人生面對失敗或困難唔難，因為你知道自己有錯，但你要喺失敗之後，企番起身再步向成功，呢樣先最難。」

3年前，陳山聰跟交往了五年的圈外太太Apple結婚，翌年太太更為他誕下兒子陳霆軒（Jaco），最近二人慶祝結婚3周年，山聰更在社交網分享寫上「感恩遇上你成為我的美夢」。節目中，山聰感謝太太為他帶來初為人父的喜悅之餘，亦分享夫妻跨過七年之癢的保鮮方法，他說：「我哋每晚瞓前都會傾偈；一啲甜蜜嘅事堅持要做，譬如太太鍾意食嘢，我哋經常四處找美食，二人世界旅行一定要，結婚周年同生日都一定要慶祝。」

重新振作期間，山聰指太太冷靜性格正好彌補他心急個性，常給予他鼓勵：「重返呢行已經認識太太，佢一直扶持我，佢成日話：『你之前嘅事，關我咩？』另外，佢仲成日講笑話：『我買重你呀！你係藍籌股呀！』到我事業有啲起色，佢仲話：『你唔好跌呀！我決定長線持有！』佢係我太太之餘，亦都係我好朋友，經常為我冷靜分析，譬如到2015或2016嗰啲關口，佢會話說：『老公你唔使擔心，任何事上天自會有安排。』令我冷靜，喺佢身上我學到好多。」

山聰不諱言從前對快樂有誤解，現在才明白簡單才是最快樂：「以前我以為欲望、物質、名利對我來說最重要，但依家明白，內心快樂先最實在，除咗擁有家庭阿仔，作為演員，由負評去到正評已經好難，有人支持你係更加難，所以你問我想唔想攞視帝，已經唔重要，最重要觀眾喜歡陳山聰演戲：另外，最重要係太太同阿仔，從前我冇家庭觀念，依家家庭畀我明白，人生最快樂就係呢個階段。」