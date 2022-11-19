金馬獎︱袁澧林吊帶裙亮相　宋芸樺露腰迎戰　

《第59屆金馬獎頒獎典禮》今晚（19日）於台北國父紀念館舉行，賽前先來一場前哨戰，一眾女星在紅地氈上爭妍鬥麗，悉心打扮搶焦點。港星袁澧林以低胸吊帶裙亮相，簡單但仍不失貴氣。

群星先於星光大道行紅地氈亮相，穿上藍色西裝的陳柏霖，帥氣登場，接著今年有份角逐最佳新導演的柯震東率領電影《黑的教育》團隊朱軒洋、蔡凡熙等出場，聲勢十足！最近升格為經理人公司老闆的陳柏霖，指自己於現實生活都想嘗試不一樣的角色，一切正學習中。

第10度獲提名影后的張艾嘉，寫穿灰藍色低胸晚裝亮相，她指自己的高跟鞋太高，要行得慢一點，不想絆倒，對於提名影后，她指自己都不太緊張，享受過程；謝盈萱首次挑戰主持金馬典禮，走紅毯時則險些絆倒，幸「有驚無險」。楊千霈以一身亮麗打扮亮相，第13度主持金馬紅毯，此次跟吳念軒合作，配搭新鮮。

入圍最佳男配角的李淳，指自己今日最特別的打扮是鞋子上有十字架，也是他的幸運物，問他的父親李安有沒有特別鼓勵他？他指這不是他爸爸的風格，之前通電話已經恭喜了

去年影帝張震出場甚有霸氣，桂綸鎂穿上大低V晚裝，雖然不算性感，但氣質搭夠；宋芸樺穿上閃爆晚裝露小蠻腰，她指當一個月前知道要為金馬擔任頒獎嘉賓，已作出體重管控，但不是減肥，只是想讓身型更Fit，多做運動及食得健康。

日本女星黑木瞳以一身桃紅色簡約晚裝現身，她指作出這種簡約打扮，全因不想搶了眾候選人的風頭，之前她曾說想跟張震合作，而前一晚亦有跟對方喝酒傾偈，但沒有講今日頒獎的事，只是說說夢想、來年的計劃等，她還指自己喜歡喝酒，但不太叻，只是喝了酒之後性格會更開朗，至於兩人如何溝通，黑木瞳則大讚張震的日文愈來愈好，進步非常快。

今年憑電影《罪後真相》入圍金馬影帝的張孝全，相隔10年再角逐此獎，受訪時看有點緊張，並指自己心情：「很開心、很開心，最開心。」

導演柯孟融與入圍新演員的黃歆庭以及影后候選人的蔡亘晏等進場，導演柯孟融太太、主播宋燕旻穿著高衩晚裝，側邊與後背全露，相當搶鏡。

東網駐台記者郭良傑報道