Toyota全新第5代Prius發表

豐田(Toyota) Prius自1997年推出市場至今，不經不覺已25年，並在日前迎來全新第5代。新Prius除續提供HEV混能版，還新增PHEV插電式混能版，前者最快可於年底推出，後者的推出時間則訂於明年首季。

新世代Prius建基於全新的第二代TNGA平台，重心更低之餘，並可配上更大的19吋輪圈。車頭配上全近新錘頭鯊式設計，並採用向左右水平延伸的尾燈組，外觀造型更趨時尚動感。車身顏色選擇增至8種之多，包括新開發的Mustard芥末黃和Ash灰。車廂方面，中控台配備全新數碼化儀錶及12.3中央屏幕系統，並首度加入豐田首創、可對應Toyota Safety Sense相關功能的照明警告系統，能在發出警告聲音前通過閃爍燈光提醒駕駛者。

無論HEV混能版或是PHEV插電式混能版，均搭載全新第5代混合動力系統。HEV混能版除了續提提供1.8L HEV，還提供全新2.0L HEV選擇，暫只知後者的最大馬力達193PS，並配備最新的 E-Four電子四驅系統。而PHEV插電式混能版則僅提供2.0L PHEV一個型號，最大馬力223PS，據廠方表示其0-100km/h加速只需6.7秒便完成，並擁有較前款(即1.8L HEV)高出約50%的純電續航里程，意味着可在大多數日常駕駛中僅在EV模式下運行，不過實際數字幾多，有待廠方日後公布。值得一提，2.0L PHEV還配備My Room模式，允許用戶在充電時打開電源開關，用外部電源供電，照在車廂內歎冷氣和聽歌；及配備太陽能充電系統為驅動電池充電，據廠方表示將太陽能轉化為電能所產生的功率，相當於每年行駛1,250km。