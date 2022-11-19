台慶︱掟煲唔掟蓋？余思霆台灣返港即見舊愛朱敏瀚

由台灣返港的余思霆亮相台慶紅地氈，她透露已回來個多月：「公司安排咗我拍劇，但因為少少延遲，所以仲未公布，（唔使再放逐返台灣？）唔係放逐，我喺嗰邊拍咗多嘢，（鍾意台灣定香港？）台灣，始終我有家人同朋友開心啲。」

返港後她跟前度朱敏瀚可以愛火重燃？她說：「吓？大家暫時係朋友，（唔排除復合？）之後嘅嘢唔知，依家大家專注喺工作上，不過我返咗嚟有見過佢，今日佢冇嚟，因為佢係緊密接觸者，（有冇接濟佢？）佢屋企好遠，佢有爸爸媽媽照顧，佢冇確診嘅。」思霆身穿的晚裝是2017年選「華組」時着過，可見她身材全完冇走樣，她笑說：「條裙仲鬆咗添。」

此外，蔡國威跟黃建東之前在「全能司儀選拔大賽2022」贏了冠軍，今晚有份做台慶司儀，蔡國威說：「好開心，因為以前喺亞視參與過55年台慶，今次又到TVB，感覺好特別，兩邊55周年都做過。」他指今晚做司儀壓力好大，笑言叫「壓力山大」，而且今晚有Part由他同黃建東兩個負責，他說：「其他司儀都講笑：『你哋就好啦，有成Part做，我哋成晚得5、6句，當然佢哋都係講笑，係戥我哋高興。」