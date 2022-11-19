【Zac玩Zac食】神話盛宴探討剩食出路　

富庶的城市生活，為我們提供了豐富的資源和食材；工業化的製餐方式、速食文化等興起雖然提升了人類的生活質素，但同時亦衍生了很多食物浪費問題，長遠對環境產生負面影響。

「世界之約」一直透過各類型主題活動推廣「韌性生活」概念， 今次於11月25及26日夥拍食物設計創作團隊DEEP FOOD、舞蹈形體藝術團TS Crew及主張採用本地食材的餐廳呈獻三場「它的神話──植物宴」，以現代飲食文化為靈感創作的神話故事為題材，配合當代形體藝術，誘發前所未有的沉浸式餐桌體驗，將日常「取其精華」的主流飲食習慣加以幻想，創作成神話角色，並將其特色反映於食物設計當中。

三道菜均分別用上食材的不同部分，從而呈現出食物中的精英主義制度、工業化及多樣性等議題，這些亦是今天社會上的主流價值。而TS Crew化身餐廳團隊透過軀體於空間自由擺動，引領大家入座，把每道料理傳遞給食客，讓形體動作成為食物與食客間的溝通橋樑。

「它的神話──植物宴」從食材選料、送餐設計以至用膳氛圍，營造一場探討式的文化盛宴，反思食物於急速發展社會中的價值，引發大家去思考今天的飲食習慣，如何影響明天的飲食文化。那些被主流排於外的剩食是否就沒有價值？而堆田區又是否它們的唯一出路呢？

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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