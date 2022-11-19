鄭欣宜打入叱咤十強嗌黐線　開到口恨冧莊再爭獎

歌手鄭欣宜（Joyce）、ANSONBEAN （陳毅燊）和陳健安（On仔）今日（19日）現身沙田出席活動，Joyce的新歌《恐懼蠶食心靈》MV同日首播，MV中Joyce一改開心果形象，嚎哭變喊包，而On仔現場獻唱《厭惡物圖鑑》時，則提到在MV中他獻出螢幕初吻。活動期間Joyce和On仔突然拿出蛋糕上台，為周二便22歲生日的ANSONBEAN提早慶生，帶動全場數百粉絲一齊唱生日歌，場面熱鬧。

Joyce稱新歌MV有笑有淚，喊的部分很多，是由朝喊到晚，故喊到很攰，又要演又要唱，挑戰難度。提到她打入叱咤「我最喜愛女歌手」最後十強位置，她笑言：「好黐線！（想冧莊再攞？）梗係想，點會唔想，睇吓入唔入到5強先，希望大家支持。」

On仔稱今年無出過新歌，集中做騷，但能夠打入「我最喜愛的組合」十強，覺得好驚喜。問On仔拍完《厭惡物圖鑑》後，是否嘴戲了得？他笑言：「唔使技術嘅，係好自然，裏面又要錫又要被打，之前專登搵咗導師上堂教戲。」他稱MV拍足一日，與女主角林千渟的打戲有預先綵排，但錫戲就無，因為想配合初吻的感覺，雖然嘴戲拍了幾次，結果導演最後㨂選了第一take，他說：「不過拍打戲時，林千淳真係打到我耳仔，我個反應好自然，唔使扮。」

ANSONBEAN表示切蛋糕時好興奮，透露早前忙於電影，冇考慮慶生。問到生日願望是否想拍拖時？他笑言：「都好嘅！係其中之一願望，增加桃花運，自己就希望健康啲，最近好似好易攰。」Joyce隨即祝他：「Bean Bean 有力（鞭鞭有力）。」十分搞笑。