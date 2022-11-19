似鳥日菜　復活巨乳拍AV

以前日本AV廠MUTEKI專門拉攏女藝人下海拍AV，令AV迷美夢成真，可以欣賞到心儀嘅偶像剝光豬同男優上床肉搏。而家陣AV大廠S1可以話承接M廠嘅工作，陸續招攬唔少女藝人加盟，似鳥日菜就係最新藝能人王牌喇！

肉感激凸

剛才提到AV廠S1，其專屬女優陣容的確係相當鼎盛，特別係藝能人女優非常多，除咗曾經效力大型美少女團體嘅三上悠亞，仲有七森莉莉、日向楓以及安位薰等，最近再多一位藝能人猛將，佢就係同安位薰一樣做過寫真偶像嘅似鳥日菜喇。

今年22歲嘅佢，雖然五官唔算好標致，但係面圓圓都幾可愛，不過菜妹就對自己嘅美貌好有信心，自信屬於廣大男士都鍾意嘅面孔喎！不過，相信大部分寫真迷同小弟一樣，鍾意佢嘅身材多啲喇，因為日菜同安位薰一樣擁有一副豐滿又帶點圓潤嘅胴體，而且上圍激凸，胸前有一對飽滿嘅H奶，真係令人流晒口水！

全情投入

日菜以藝能人身份投身AV界，並獲得AV大廠S1招為專屬女優，咁佢又有咩藝能事迹呢？2019年佢以藝名綾瀨凜出道拍寫真，推出過兩隻寫真DVD，另外亦曾經喺電視節目亮相同演出過電影。不過，大約活躍咗一年多就神秘失蹤，直到今年8月就改用現有名字下海拍AV。

佢表示其實對於AV早有涉獵同了解，平日有睇AV，仲話最鍾意睇電擊、拘束同連續高潮系列添！咁睇嚟，日菜好快就會親身嘗試一下呢類玩意嘅滋味喇，嘿嘿！可能因為鍾意睇AV嘅關係，佢嘅演出真係全情投入，好多時都可以見到佢飢渴地捉住男優猛咀，埋牙嘅時候表現得好享受之餘，肌膚仲變得濕潤又緋紅，睇嚟拍AV絕對係日菜最理想嘅工作喎！

似鳥日菜近期密密做宣傳，從其社交網中就可以見到佢四出性感登場，為雜誌拍寫真及出席攝影活動，當然亦唔少得欣賞佢嘅性感靚相喇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：37H-24-36