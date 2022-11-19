香港小姐再競選決賽︱何沛珈大熱奪冠　李芷晴陳懿德獲亞季軍

《香港小姐再競選決賽》今晚以縮濃牌進行，由最後三強由陳懿德、李芷晴和何沛珈爭奪，又有55位星級評判，包括陳豪、馬德鐘、胡定欣、陳煒、陳展鵬、蔡思貝、林夏薇、李佳芯、姚子羚、陳瀅等人，最後由何沛珈奪得冠軍，亞軍是李芷晴，季軍是陳懿德，由選美出身的資深藝人陳秀珠負責加冕，何沛珈忍不住流下開心眼淚。三人穿上橙色比堅尼接受分別由蕭正楠、黎諾懿和陳山聰發問的答問環節，最搞笑是阿蕭要陳懿德講出螢幕女星的3個缺點，結果係太太黃翠如，不過陳懿德識做將翠如的缺點都說成優點，她說：「翠如最大缺點係已經做咗人妻，唔喺market，令咁多位男士失望，第二個缺點係佢煮食唔叻，第三係太完美，令女士們要好努力咁追上佢。」

何沛珈奪得冠軍，受訪時她邊哭邊說：「之前我一直話以平常心面對比賽，唔好咁貪心，應該要滿足於現狀，擁有嘅就夠啦，冇諗過會攞到獎，攞到係好感恩，多謝呢兩年畀我機會嘅監製，教過我嘅導師，同幕後工作人員，係佢哋令我進步。」當年她曾經講過是已故母親驅使她選美，是否已有交待？她忍不住再喊：「係呀，好感觸，終於可以攞到獎畀媽咪，算係還咗媽咪心願，也圓自己個夢，相信媽咪都會為我感到驕傲。」她指今次比賽，最主要是畀大家睇到她們的自信，輸贏唔係最重要，經過公司的訓練，大家都好努力自信企在台上。