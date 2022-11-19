台慶︱高海寧感激「爸爸」胡楓　全場感動到喊！

藝人錢嘉樂、林盛斌（Bob）、余思霆、陳嘉慧、胡楓、韓馬利、安德尊等，於台慶夜合演環節台慶劇《一封信》，這個劇入面Bob就是影帝，要與新人陳嘉慧拍廣告，而Bob因趕時間，叫導演錢嘉樂試戲真做就可以，點知Bob飲完成杯奶，做攝影師嘅安德尊竟然唔記得Roll機。搞到Bob又要飲多杯奶，演道具的胡楓換奶時又教陳嘉慧：「講嘢可以慢慢講，都冇人話過我！」全場爆笑。

跟住嚟第3個TAKE，Bob又要飲成杯奶，全場拍掌，陳嘉慧忍唔住笑：「你啲奶漏晒出嚟！」可憐的Bob說：「你做咩呀！講對白啦！」點知錢嘉樂抹嘴抹到Bob嘴都歪，仲要畀胡楓一把摑番正。第4個TAKE Bob又飲奶，未飲完陳嘉慧又講對白，搞到Bob噴奶，今次，錢嘉樂就畀杯「巨奶」佢，未飲已全場拍掌，Bob係咁飲，就好似勁飲大賽一樣，坐喺隔離的陳嘉慧好驚佢噴奶，當佢飲完嗰陣，陳嘉慧又唔講對白，之後仲講錯對白畀阿Bob鬧。

陳嘉慧畀人鬧到喊之時，安德尊、韓馬利同胡楓就安慰佢，陳嘉慧感激他們，螢光幕突然播出林淑敏拿着花準備行入廠的片段，林淑敏表示多謝韓馬利，多謝她多年前的教導：「有段時間我身體、經濟有問題、佢真係掉低老公晚晚同我傾電話，我以為你有困難時我會幫助番妳，但4年前你患腦膜炎，我都冇守候過你身邊，我好想代表一班藝人之家的藝人多謝你曾經用金錢，不時安慰大家。」

第二位的藝人是朱敏瀚，正在隔離的他以片段多謝安德尊，多謝他於合作《都市閒情》時照顧他，將自己的工作態度教給他，成就今日的自己。

高海寧就感激劇中「爸爸」胡楓，她說：「我同你拍《童時愛上你》時，有一場戲你情緒要好激動，所有人都話修哥，排戲啫！你就住啦！但你 一啲都冇留力，因為你話你係演員，冇得就住，喺你身上面，我學識咗做嘢唔可以得過且過。」 說罷全場感動到喊，場面感人非常！

在《唱遊SITCOM元宇宙》環節，由一班《聲夢傳奇》學員化身做學生哥，邊唱邊跟觀眾集體回憶，懷緬昔日經典處境喜劇，由《香港八一至八六系列》開始，久未露面的順嫂梁葆貞、李成昌、顏國樑現身，顏國樑說話時聲音有變，他表示憑呢個劇好多人認識他，雖然有人曾想提名他參加傑青選舉，但他婉拒覺得機會留畀後生，其後他跟順嫂受訪時，他自爆患上鱗狀癌，因腫瘤壓住聲帶，所以聲音變尖了。

顏國樑受訪時透露今年7月發現患上鱗狀癌，聲帶出現腫瘤：「已經做咗化療同免疫治療4次，依家低音聲帶畀個腫瘤壓住，得番中音同高音，所以把聲出現咁嘅情況，腫瘤科同耳鼻喉科複診話幾好，但為穩陣起見，要做多兩次化療，我精神方面OK，只係把聲變尖同毛髮稀疏，要戴帽保暖。」

問到如何發現患癌？他表示最初出現聲沙症狀，看了一個月中醫，仍未能治愈，之後看西醫食了兩個月西藥，仍沒有好轉， 要求家庭醫生介紹他去耳鼻喉科：「當時係7月份，疫情仍然好嚴重，家庭醫生本來唔太建議我去醫院，但我9月有兩部戲要開工，所以想快啲搞好，點知就整咗個癌症畀我歎，我冇所謂，近期好多人都走咗，我冇事。（現時工作擱置？）係，我要養聲同養番啲毛髮，我把聲咁啲人以為我扮曾總（曾志偉）。」他還扮Bee Gees唱歌，表現相當樂觀，他笑言：「吹咩！唔係個個病咗都可以好似我咁樂觀。」

至於「順嫂」表示已有十多年未有回無綫：「最後一套無綫劇係《餐餐有宋家》，現時在加拿大定居的她說：「我最近因為娶孫新抱，所以返香港，無綫又諗起我，所以就邀請我嚟台慶，我喺香港留到一月就返加拿大。（仲有冇戲癮？）冇，我年紀大，今年85歲，記性愈來愈差，今日都驚自己唔記得對白，好在僥倖過關。」