【是日通勝】

農曆十月廿七

壬寅年 辛亥月 丁丑日

吉時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、會友、捕塞

忌：理髮、行喪、置業

幸運方向：坐南向北

幸運數字：7、11、25、35

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：愛情運比較弱勢，過於被動難獲愛神眷顧。

金牛座：待人寬容，不斤斤計較，可獲幸運之神眷顧。

雙子座：辦法總比困難多，不要為一時失意而氣餒。

巨蟹座：情緒低落，頭頭碰着黑，不宜作重要決定。

獅子座：冷戰傷感情，要顧及伴侶感受，多予包容。

處女座：事業運不錯，但投資運欠佳，理財要審慎。

天秤座：運勢強，身心狀態佳，穿淺黃色衫有着數。

天蠍座：對伴侶要多包容，咄咄逼人會令對方反感。

人馬座：忍讓要有個限度，別被愛情蒙蔽自己的理性。

山羊座：運氣勝人一籌，單身者有吸引桃花的條件。

水瓶座：迎來倒霉的一天，只要沒做虧心事就不用怕。

雙魚座：精神奕奕，行動力強，謀事可取得理想成績。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 偏財旺

（跌）羊 信心跌

鼠：運勢佳，享天時地利人和，謀事易成功。

牛：得到身邊人支持，有一展才華的機會！

虎：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

兔：有偏財運，抽獎容易中，讓你喜出望外。

龍：易惹是非，說話要小心，以免遭人排斥。

蛇：心情靚，趁周日陪家人聚餐，共享天倫！

馬：運勢陷谷底，提防小人在背後放暗箭。

羊：是日沖煞，判斷力差，信心受嚴重打擊。

猴：桃花旺，有伴侶者要好好享受二人世界。

雞：神采飛揚，不拘小節，謀事易贏得掌聲。

狗：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

豬：得罪人多，稱呼人少，宜檢討說話技巧。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

要妳吃苦的男人

憑婚姻改變命運，對於女人來講，尤其明顯。一段好的婚姻可以讓女人煥發新生，相反，錯的婚姻不僅令雙方得不到幸福，互相折磨，其危害遠比不結婚更加巨大。如果你交往中的男生姓名有符合以下筆劃數，那麼要考慮是否值得繼續交往了。

財運不好——人格：9、10、20、26

姓名中有以上筆劃的男人不是說對老婆不好，只是他們對金錢沒有概念，大部分錢財都是耗費在社交方面，會跟豬朋狗友一起花光自己的錢，時常會因自己的粗心大意而錯失賺錢的良機。

障礙多——地格：21、27、30、33

姓名中有以上筆劃的男人大多數自我中心過強，事業發展多受誹謗攻擊，如果性格過於剛毅，中途難免相當苦心，反致誤事。因其性格會在感情方面給家庭帶來一定的語言傷害，夫妻之間難免有不和諧的情況發生。

重酒色財氣——地格：19、28、34、37

姓名中有以上筆劃的男人有博得名利的實力，但努力拚搏的同時，難免與酒色財氣沾邊，時常有因應酬而夜不歸宿的情況，跟着他的伴侶，時刻都會擔心老公，跟他一起會比較沒有安全感。