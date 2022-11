新一代荷里活男神添麥菲查洛美(Timothée Chalamet)與意大利導演Luca Guadagnino繼同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)後再度合作,拍攝食人狂主題新片《骨肉的總和》(Bones and All),女主角人選是加拿大女星Taylor Russell。電影未有過份賣弄血腥,多以唯美畫面呈現擁有禁斷慾望邊緣人的愛情。

Taylor受訪時透露,導演本來告訴她與添麥菲,食人場面的道具人體是由玉米糖漿所造,但結果拍戲時吃下的是更「高檔」的材料!她表示:「我記得好勁嘅特技團隊同整好多唔同嘢嘅團隊爆畀我聽,道具人體係由馬拉斯奇諾櫻桃(maraschino cherries)、黑朱古力與水果色紙糖(Fruit Roll-Ups)製成。如果你聽落覺得好味,咁就好。如果你唔覺,咁都隨便你。但佢食落真係好甜,好味過其他你想像到嘅嘢。」