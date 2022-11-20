黃宗澤「殭屍」Look曝光　打到叫救命：唔理舊患頂硬上！

藝人黃宗澤（Bosco）現正忙於為無綫劇集《法證先鋒V》宣傳外，同時亦為《我和殭屍有個約會》電影版拍攝，新片拍檔與《法》劇一樣都是蔡潔，Bosco飾演22年前同名劇集中尹天照的「況天祐」一角，而蔡潔則飾演當年楊恭如的角色「王珍珍」。電影繼續由陳十三創作，包辦導演及編劇，之前有指其太太、當年飾演「馬小玲」的萬綺雯會為此片客串呢！

着樽領熱到除衫

而Bosco的「況天祐」造型首次曝光，日前劇組分別於尖沙咀及佐敦一帶取景拍攝，不少途人圍觀。中午時分，Bosco拿着一個啡色的手提箱，戴上墨鏡一臉頹樣拍攝，不過造型方面未見特別，只是普通便服配皮鞋上陣。至晚上，他轉到尖沙咀樓上露台拍攝，埋位前不時望落街，有粉絲叫他時，他亦親民揮手。之後Bosco再轉拍街景，他換上樽領衫拍動作戲，期間跟工作人員試位，對方拿着鐵樋向着攻擊，他即時揮拳還擊，打到一身汗的他最終受不住，熱到脫了外套，現場有多位工作人員服侍他，並為他吹風扇。

Bosco事後受訪時說：「今次呢套戲瘋狂多CG，瘋狂多打戲，真係救命！（之前身體啲舊患好番未？）冇計㗎，都係要頂硬上。」他指《我》劇相當經典，自己當然有看過，今次由陳十三親自執導，希望合作有火花。